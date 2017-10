Ja përse mërgimtarët shqiptarë nga Zvicra në vendlindje vijnë me valixhe të „Chicorée“

Në ueb faqen e avio kompanisë hungareze „WizzAir“, në mes tjerash është shënuar edhe udhëzimi se secili pasagjer ka të drejtë të marrë me vete një valixhe, në të cilën mund të futen gjashtë pjesë përbërëse, por që nuk e tejkalon peshën prej 32 kilogramësh. Avio kompania në fjalë pothuajse për çdo ditë ka fluturime në relacionin Bazel – Shkup e relacione të tjera dhe është ndër kompanitë më të lira me të cilën udhëtojnë bashkatdhetarët nga Maqedonia. Ende mbetet e paqartë se kujt i është kujtuar i pari, që për udhëzimin e lartpërmendur të marrë me vete një valixhe nga firma e njohur zvicerane e modës bashkëkohore „Chicorée“, e cila përputhet tërësisht me kriteret e kërkuara të aviokompanisë, duke u mundësuar bashkatdhetarëve tanë të udhëtojnë sa më shpeshë dhe të mos çajnë kokën për të blerë valixhe tjetër, në krahasim me valixhen në fjalë, e cila jepet falas gjatë blerjes së mallrave në shitoret e këtij gjiganti të modës, informon „Shtegu.com“. Duket se në mënyrë indirekte, „Chicorée“ ka ndikuar në përmirësimin e ekonomisë maqedonase, pasi mërgimtarët nuk e vlerësojnë shumë çmimin e ulët të udhëtimit me avion, por kur arrijnë në Maqedoni, ata shpenzojnë në kënaqësi e obligime të tjera.