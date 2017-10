Juventus dhe Sporting Lisbona ndeshen sonte në Ligën e Kampionëve.

Juventus për dallim nga ndeshja me Lazion, kundër Sportingut do të startojë me yjet si: Cuadrado, Dybala e Higuain.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; William Carvalho, Battaglia; Martins, Bruno Fernandes, Acuna; Dost.