Kandidatët e mundshëm për trajner të Kosovës në futboll

Asgjë nuk dihet deri në vendimin final të Federatës së Futbollit të Kosovës, e cila fshehurazi e në heshtje po kontakton me trajnerë! Kush do të jetë pasardhës i përzgjedhësit Albert Bunjaki, i cili u largua me ndeshjen e fundit me Islandën, ku pësuan me rezultat 2:0.

Ka zëra që thonë se Bylbyl Sokoli do të emërohet përzgjedhës i ri i kombëtares së Kosovës, sepse nuk do ta ketë koston sikurse një trajner nga jashtë. Lakohen edhe disa emra si ai i ish futbollistit dhe përzgjedhësit të Sllovenisë, Sreçko Katanec, por ky mund të jetë shumë i shtrenjtë.

Gjasat janë edhe Fatih Terim, i cili mundet të sakrifikojë për hir të Kosovës edhe me një çmim më të lirë. Të gjitha janë spekulimet deri me tash në opinion. Por a do të jetë në kombinim edhe Ardian Kozniku e Besnik Hasi? Askush nuk e di, një dihet se FFK ka një xhoker, por cili do të jetë së shpejti do të dalë nga zarfi! Nëse emërohet Sokoli, ai po rikthehet pas 20 vjetësh në postin e përzgjedhësit.