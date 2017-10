LSDM-ja në Këshillin e Qytetit të Shkupit do të përfaqësohet me 21 këshilltarë, VMRO-DPMNE-ja me 17, BDI-ja me 3, BESA 2, Aleanca për Shqiptarët 1 këshilltarë. Gjithashtu edhe partia “E majta” do të përfaqësohet nga një këshilltarë.

Këshilltarët e BDI-së në Qytetin e Shkupit janë: Besnik Ajet, Enver Maliqi dhe Halide Palloshi. BESA do të përfaqësohet nga Sadat Ramadani dhe Ibush Jusufi, derisa Aleanca për Shqiptarët me Fadil Nikën.