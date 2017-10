Kina pritet të bëhet superfuqi botërore?

Presidenti kinez Xi Jinping ka bërë të ditur planet për ta kthyer vendin e tij në kombin më të fortë në botë deri në vitin 2050. David O’Brien nga Universiteti i Nottingham foli për “Sputnik” duke dhënë disa shpjegime se cila mund të jetë arsya për rritjen gjigande të ekonomisë së Pekinit.

Sputnik: Cila është pikëpamja juaj lidhur me zhvillimin e ardhshëm të Kinës? Sa ka mundësi që të bëhet superfuqia më e madhe në botë?

David O’Brien: Është e rëndësishme të mbani mend fjalimi i tij lidhej me Kinën por edhe me ndërkombëtarët. Në frontin e brendshëm, presidenti Xi Jinping kaloi shumicën e kohës gjatë fjalimit të tij duke folur për qëllimin e një përtëritjeje të madhe të kombit kinez – një pjesë e “ëndrrës kineze”. Sa i përket cështjes ndërkombëtare, deklarata e guximshme e Xi-së rreth Kinës për t’u bërë superfuqi më e madhe në botë, mund të merret me njëfarë sigurie.

Sputnik: Disa analistë thonë se Kina nuk do të zëvendësojë SHBA’n si një superfuqi. Çfarë duhet të bëjë Kina për të vendosur veten si fuqia më me ndikim në botë?

David O’Brien: Ka një pikëpamje të caktuar në Kinë midis politikanëve, akademikëve dhe politikbërësve se Amerika po kalon një periudhë të caktuar rënieje dhe se Kina mund të zëvendësojë. Megjithatë, ne duhet të kujtojmë se Kina është padyshim një zhvillim sesa një ekonomi e zhvilluar dhe se shumica e vendit mbetet mjaft e pazhvilluar dhe mjaft e varfër. Gjithashtu, ka shumë vështirësi në Kinë lidhur me çështjet e kufirit dhe korrupsionit, transmeton Periskopi.

Sputnik: Xi Jinping tha se Kina po përballet me perspektiva të shkëlqyera për përtëritje. Çfarë donte të thoshte duke thënë kështu?

David O’Brien: Është e rëndësishme të kujtojmë se historia e Kinës pa një periudhë të gjatë të poshtërimit nga fuqitë perëndimore dhe tani Kina është e gatshme ta kapërcejë atë dhe të bëhet një komb i madh dhe i fortë.

Kjo është një çështje shumë emocionale për njerëzit kinezë dhe në këtë mënyrë, përtëritje e Kinës mbetet një pjesë kyçe e presidencës së Xi Jinping.

Sputnik: Cila mund të jetë arsyeja për zhvillimin e Kinës, që shpesh quhet mrekulli? Si mund të llogaritet kjo rritje fenomenale?

David O’Brien: Mirë, sigurisht që ka qenë mrekulli dhe në disa dekrete mund të themi se ishte e pashembullt në historinë njerëzore. Ne kurrë nuk kemi parë asnjë vend tjetër që është zhvilluar në një shpejtësi aq të madhe që nga viti 1978.

Tani për tani, edhe pse Kina nuk është aq e pasur sa kombet amerikane apo evropiane, ajo mund të shihet si një fuqi e madhe politike dhe ekonomike.

Në këtë drejtim, Xi Jinping vendos një fokus të veçantë në ideologjinë, e cila përfshin marksizëm-leninizëm dhe elemente të caktuara të kapitalizmit. Ky kombinim unik ka rezultuar i suksesshëm për popullin kinez, i cili beson fuqimisht se është Partia Komuniste e Kinës, e cila siguron transformimin e mrekullueshëm të vendit, të cilin ata besojnë se do të vazhdojë.