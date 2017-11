Kjo modele i jep një mësim Victoria Beckham, s’është si gjithë të tjerat (Foto)

Kur Victoria Beckham lançoi listën me 52 modelet që do të marrin pjesë në sfilatën e modës, e cila pritet të mbahet në fund të këtij vitit, ajo që u vu re ishte mungesa e modeleve “plus size”.

Pikërisht për këtë arsye, bukuroshja, Tabria Majors ka ndërrmarë një “mision”: t’i tregojë Victorias dhe stilistëve të tjerë që e kanë shumë gabim.

Ajo ka riprodhuar fotot e modeleve të Victoria’s Secret, për të treguar se të brendshmet e linjës së saj duken po aq bukur në një trup si ajo.

“Ndoshta unë do të jem modele e Victoria’s Secret vetëm për Halloween, pasi kjo nuk ka gjasa që të ndodh në realitet. Unë kam ripordhuar disa foto me veshjet e preferuara nga linja VS për të treguar që që edhe vajzat me masën time, mund të “shesin” të brendshme po aq sa modelet e tjera”, është shprehur ajo.