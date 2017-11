Konfirmohet: Nisin bisedimet, këto janë dilemat për duelin e boksit që pret krejt bota

Muajin e fundit e gjithë vëmendja e mediave është kthyer nga dyshja e kategorisë super të rëndë Anthony Joshua – Deontay Wilder.

Kjo do të jetë përballja që vendos për titujt e kampionit të 3 prej 4 versioneve më të rëndësishme të boksit.

Promotori i Anthony Joshuas, kampionit të WBA dhe IBF, do të nis të enjten në New York bisedimet me përfaqësuesit e kampionit në versionin WBC, Deontay Wilder, transmeton GazetaMetro.net

“Nuk do të ndodh brenda natës, do të jetë takimi i parë. Mund të shkoj shumë mirë, mund të shkojë keq, mund të shkojë në rregull. Tifozët duhet të dinë që ne jemi proaktivë”, ka thënë porpmotori i Joshuas, Eddie Hearn.

“Ne e dëshirojmë këtë duel. Përballja me Wilder do të ndodh padyshim në vitin 2018. Është vetëm çështje se a do jetë dueli i radhë në verë, dhe më me rëndësi ku do të ndodh”, theksoi Hearn.