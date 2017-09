Një tjetër krim brenda familjes ka tronditur Shqipërinë. Këtë herë ngjarja e rëndë ka ndodhur në Pogradec. Një burrë ka masakruar gruan e tij me sqepar të forta. Mësohet se autori është 49-vjeçari me inicialet B. M., dhe viktima me inicialet D. M., edhe ajo 49 vjeçe. Si pasojë gruaja ka humbur jetën. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Blacë të Pogradecit, ndërsa autori është vënë në pranga.