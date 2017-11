Krimi trondit sonte Shqipërinë: Vritet një 16 vjeçar

Policia e Kukësit ka dhënë detaje lidhur me vrasjen e mbrëmjes së sotme në Kukës.

“Pak minuta me pare në shtetitoren e qytetit te Kukësit janë konfliktuar dy shtetas e në konflikt e sipër shtetasi R.M., 17vjeç, dyshohet se ka goditur me thikë shtetasin A.M, 16 vjeç, banues në Kukës.

I plagosuri është transportuar në spitalin e Kukësit, ku ka gjetur vdekjen.

Falë veprimeve të shpejta, Policia lokale beri te mundur kapjen e autorit të dyshuar.

Ai eshte shoqëruar në Komisariatin e Policisë për veprime mëtejshme.

Gjithashtu është gjetur dhe sekuestruar thika e dyshuar si e perdorur nga autori.

Grupi hetimor ndodhet në vendgjarje ku po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes”, njofton Policia.