Policia e Tetovës ka ngritur padi penale ngaj N.M (44) nga Reçica e Vogël e Tetovë pasi dyshon se ka kryer vepër të penale “vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme”. Ai me datë 18.05.2017 rreth orës 17.30 në oborin e shtëpisë së tij me pistoletën që ka poseduar me leje “SIG Sauer P229” ka shkrepur dy plumba në ajër mirëpo plumbat kanë plagosur rastësisht M.O (38) poashtu nga Recica e Vogël, shkruan portalin Shqipmedia.