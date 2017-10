LDSM përgatitet për zgjedhje të reja?

Media e majtë gjermane “Neues Deutschland” ka shkruar për zgjedhjet e fundit komunale në Maqedoni, duke theksuar se fitorja e partisë maqedonase LDSM do përshpetojë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoni në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa në anën tjetër, ditët e Nikola Gruevskit si shef i VMRO-DPMNE janë të numëruara. “Kjo pasi kryeministri Zoran Zaev do kërkonte të zgjeronte qeverinë që tani ka 62 nga 120 deputetët.”

Vetë rezultati pozitiv i LDSM mund ti nxjerë telashe me dy partitë shqiptare, pjesë e koalicionit të saj qeveritar. “Kjo pasi Zoran Zaev ka lidhur pakt me partinë më të madhe shqiptare BDI.”

Më pas media e majtë gjermane përmend edhe Lëvizjen BESA. “Lëvizja BESA në fakt nuk është pjesë e qeverisë, por e mbështet atë në çështje kyçe. Gjithsesi me veprimet e fundit BESA ka kërcënuar me ndërprerjen e bashkëpunimit me LDSM.”