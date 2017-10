Letër e hapur Ali Ahmetit: BDI shkeli mbi bukën e aktorëve shqiptarë!

I nderuar z.Ali Ahmeti, po ju drejtohem me këtë letër të hapur, jo më në funksionin e anëtarit tuaj, meqë 16 vite kontribuova për ju, por si aktor i teatrit shqiptar-Shkup. Brenga ime nuk është me BDI, po ajo që më shumë më brengos është kulti i kulturës shqiptare. Nuk po ju drejtohem që ju të ndërmerrni apo të shpëtoni diçka, sepse dëmin veçmë e keni bërë. Biografinë, çmimet, arritjet e këtij institucioni i keni degraduar saqë më nuk ju falet asgjë. “Hatri” juaj na kishte qenë shumë i madh sa që të shkelni edhe mbi djersën dhe mundin e gjeneratave të vjetra. Ju ia tejkaluat edhe sistemit monist me kuadro të juaj 16 vjeçar. Dhoma e rrëfimit dhe keqpërdorimi i rindërtimit të objektit amë nuk ju shpëton nga mëkati. Barra bie mbi ju. Ju kuptoj juve dhe të menduarit e juaj në lidhje me kulturën, sepse jeni larg njëra tjetrës. Po neve skenën e kemi bukë dhe ju shkelet mbi bukën tonë. HATRI dhe ju fort mirë e dini se për cilin “hatër” po flas, le të mbetet në shtëpinë tuaj dhe jo në shtëpinë tonë. Kemi nevojë për objektin e vjetër, nuk na hyn më në punë asgjë. Me gjithë respektin që kam për kolegun tim dhe drejtor i pakufizuar, ju lutem na leni të krijojmë bashkë në skenë, sepse edhe kur s’do jeni ju, ne do vazhdojmë së frymuari në skenë. Emra dhe mbiemra s’do përmendi për keqpërdorimet në lidhje me teatrin shqiptar, jo që brengosem për ata, brengosem për shtëpinë tonë. Ndërpreni me “Hatrin ndaj babës” sepse shkuam në greminë.

(Ylber Murtezi, aktor ish anëtar i juaj 16 vite me radhë)