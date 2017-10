Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” letër të hapur drejtuar qeverisë së Maqedonisë

Levizja Nena dhe Femija, nepermjet kesaj letre te hapur drejtuar Kryeministrit Zoran Zaev, dhe pjesetareve te Qeverise se R. M, njofton mediumet dhe opinionin publik, se protestojme ashper kunder nje marreveshje qe parashifet te nenshkruhet gjate dites se sotme, ndermjet Qeverise se R.M dhe pronareve dhe sindikates se fabrikes Jugohrom qe do te mundesoje fillim me pune te kesaj fabrike gjate muajit mars apo prill te vitit te ardhshem.

Ne e dijme mire qe periudha e nevojshme per instalim te filtrave ekologjik ne fabriken Jugohrom do te duhet te zgjate 2 vite te plota, andaj rinisja me pune e fabrikes Jugohrom e paralajmeruar te behet per mars ose prill 2018, do te behej pa instalim te filtrave, gje qe ne si Levizje nuk do te lejojme.

Te gjitha detajet jane ne letren e bashkangjitur te cilen ju lusim ta publikoni nga ana juaj.