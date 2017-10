Më parë baskët e shqiptarët, pastaj Katalonia!

Shkruan: Besir Bajrami

Përderisa është aktuale shpallja e pavaresisë se Katalonisë, mos e ngatëroni atë me baskët! Atyre që me të vërtetë u takon pavarësia kombëtare në atë rajon janë baskët, një etni krejtësisht ndryshe nga spanjollët apo latinët në përgjithësi, por të shtypur nga Spanja dhe Franca. Këto tjerat, si rasti i Katalonisë, janë lojra ekonomike e gjeostrategjike që nuk krahasohen me rastin e shqiptarëve. Çështja shqiptare është e ngjajshme me atë të baskëve, deri diku edhe me atë të kurdëve. Le të nisim njohjen e problemit të baskëve, duke lexuar fillimisht krahasimet në mes tyre dhe shqiptarëve, që kanë bërë studiuesit e identiteteve kulturore/etnike:

While the declaration of Calatonia’s independence is now actual, do not confuse it with the Basques! Those who truly belong their national independence in that region are Basques , an ethnicity different from Spaniards or Latinos in general, but oppressed by Spain and France. These cases as Catalonia, are economic and geostrategic games that cannot be compared with the Albanian case. The Albanian issue/question is similar to that of the Basques , to some extent also that of the Kurd’s . Let’s start with the understanding of the Basque issue by reading comparisons between them and Albanians made by scholars of cultural/ethnic identities:

Aborigjenët (vendasit/autoktonët) e botës: “Së pari, janë popullata në jug dhe në perëndim të Europës, të cilët, duke qenë ndryshe nga indo-evropianët, mund të paraqiten si aborigjen, disa prej tyre ishin zhdukur, por të tjerët, thjeshtë, mbijetuan. Basksët e Pirinejve e bënë këtë. Kështu e bënë edhe shqiptarët e Shqipërisë. Këta mbijetuan për shkak të natyrës së padepërtueshme të vendit të tyre, e cila i ka shpëtuar nga fati i të ngjajshmëve me ta në Gali, Gjermani, Itali, Greqi dhe Sarmati. Këta mbijetuan sepse pyjet dhe malet ishin për ta, ashtu si rrethi i Artikut ishte për lapët, apo kënetat dhe moçalet për finlandezët Ata mbijetuan që t’u shërbejnë (tregojnë) etnologëve të shekullit 19 për tu njohur me një kohë (shumë para fillimit të historisë) kur disa seri komplekse të një populli janë shpërndar në vazhdimësi në të gjthë Europën, nga Shqipëria në Finland, nga Spanja në Skandinavi, seri populli që tani është thyer e ndarë.”

Aborigines (natives/autochthonous) of the World: “First, it contained populations in the south and west of Europe, who, being other than Indo-European, took the appearance of being aboriginal. Some of theme were extinct. Others, however, survived. The Basks of the Pyreness did this. So did the Albanians of Albania. These survived, because the inaccessible nature of their areas had preserved them from the fate of their congeners in Gaul, Germany, Italy, Greece, and Sarmatia. They survived, because woods and mountains had been to them what the cold of the Arctic Circle had been to the Laps, and his swamps and fens to the Finlander. They survived to suggest to ethnologists of the nineteenth century a time (long anterior to the dawn of history) when a complex series of kindred populations was continuously spread over all Europe, from Albania to Finland, from Spain to Scandinavia-a series of populations now broken up and separated”

2. “Rastet më të spikatura të izolimit filologjik (gjuhësor) janë evropiane, dy mostrat kryesore janë gjuhët baske dhe shqipe “

“The most marked instances of philological isolation are European; the two chief specimens being the Basque and Albanian languages “

3. “Në karakter, si dhe në rrethana politike, shqiptarët i ngjajnë fuqishëm baskëve, në veri të Spanjës – përfaqësuesit e Iberisë së lashtë. Të dy këto kombe kanë ruajtur dialektet e largëta të antikitetit që nuk duken të kenë lidhje me ato të popujve fqinjë të tyre”

“In character as well as in political circumstances, the Albanians strongly resemble the Basques, in the north of Spain – the representatives of the ancient Iberian’s. Both these nations have preserved from remote antiquity dialects which appear to have no affinity with those of the neighboring populations…”

4. “Stalini ishte gjithashtu i preokupuar me një teori tjetër gjuhësore, se baskët, shqiptarët dhe gjeorgjianët i përkisnin të gjithë grupit iberik të njerëzve që kishin jetuar në pellgun e Mesdheut që në kohërat e lashta”.

“Stalin was also disturbed by another linguistic theory, that the Basques, Albanians and Georgians all belonged to the Iberian group of people who lived in the Mediterranean basin in ancient times.”

5. “Gjuha shqipe (së bashku me atë baske dhe gjeorgjiane) është gjuha më e vjetër e pandikuar në Evropë”

“ Albanian (along with the Basque and Georgian), is the oldest uninfluenced language in Europe”

6. “ Racë e parafishtë (parake)… përgjatë maleve të Shqipërisë, shqiptari … ndërsa përgjatë Pirinejve kemi baskët apo Euskarinë”.

“ Primaeval race … among the mountains of Albania, the Skipetar … while along the Pyrenees we have the Basque or Euskarian.”

7. “Deri kohët e fundit është menduar se kanë ekzistuar vetëm dy gjuhë të vetmuara, njëra ishte gjuha baske , tjetra shqipja . Të gjitha gjuhët e tjera kanë vëllezër, motra, kushërinj ose të paktën disa të afërm të largët. Edhe gjuha hungareze, e cila për një kohë të gjatë e konsideronte veten një jetime në mes të gjuhëve, ka zbuluar disa lidhje me finlandishten dhe turko-tatariken. Gjuha baske në Pirenej, megjithatë, qëndron ende e vetme si një shkëmb e pa-pretenduar nga askush, duke mos ditur se nga vjen ajo. Gjuha shqipe , që flitej, siç supozohet, nga Aleksandri i Maqedonisë dhe nga Akili, e di se kush është gjyshi i vet, por nuk ka dijeni për të atin e saj. Sidoqoftë, asnjëra prej këtyre dy gjuhëve nuk ndjehet jetime. Ato janë gjuhë të gjalla që u bëjnë punë popujve të tyre, dhe ato lulëzojnë. Ata që i flasin këto gjuhë, i nderojnë dhe i dashurojnë ato, duke i pajisur tingujt e vjetër, çdo brez të ri, me freski rinore dhe gjallëri.”

“Until recently it had been assumed that there existed only two solitary languages, one being Basque , the other Albanian . All other languages have brothers, sisters, cousins or at least some distant relatives. Even Hungarian, which for a long time considered itself an orphan among languages, has discovered some ties to the Finnish and to Turko-Tataric. The Basque language in the Pyrenees, however, still stands alone like a rock unclaimed by anyone, not knowing whence it comes. The Albanian language, which was spoken, it is assumed, by Alexander of Macedonia and by Achilles, does know who its grandfather is, but has no knowledge of tongues which transact the affairs of their peoples, and they prosper. Those who speak these languages honor and love them, each new generation endowing the old sounds with renewed youth, freshness and liveliness.”

8. “ Banorët më të hershëm të përmendur në histori janë trakët dhe ilirët, pasardhës të së cilëve pohohet të jenë shqiptarët : ata janë në Ballkan ajo ç’ka baskët janë në Europën perëndimore.”

“ The earliest inhabitants mentioned in history are Thracians and Illyrians, of whom the Albanians are alleged to be the descendants: they are to the Balkans what the Basques are to Western Europe”

9. “Në mënyrë të ngjashme, rajoni malor i baskëve të Pirenejve strehon mbetjen e fundit të stokut të lashtë iberik, një racë e pa klasifikuar, nëse jo një racë Allofiliane aborigjene , ndërsa në mesin e maleve të Shqipërisë , siç janë kapur në vorbullën e lumit të madh perëndimor të popullsisë – ende gjendet shqiptari , një tjetër racë e pa klasifikuar, të cilët, për të thënë se mund të thuhet ndryshe, mund të na përfaqësojnë me të vërtetë pellazgun aborigjen të Greqisë , pasi baskët padyshim bëjnë iberkikun e Spanjës “.

“In like manner, the mountainous Basque region of the Pyrenees shelters the last remnant of the ancient Iberian stock, an unclassed, if not aboriginal Allophylian race; while, among the mountains of Albania —like waifs caught in the eddy of the great western stream of population—are still found the Skipetar , another unclassed race, who, for ought that can be said to the contrary, may as truly represent to us the aboriginal Pelasgi of Greece , as the Basques undoubtedly do the Iberi of Spain .”

dhe : 11. Nga fusha e etnografisë, që dëshmonë lidhjen e drejtëpërdrejtë të shqiptarëve të sotëm me popullin para-indo-evropian, në mes tjerash numërohet edhe zakoni i kuvadës, si një ndër riliktet e kulturës para-indo-evropiane. Ky zakon ka mbetur gjallë edhe sot tek shqiptarët dhe pjesërisht kujtim nga ky zakon ruajn edhe baskët e Spanjës.

dhe pjesërisht kujtim nga ky zakon ruajn edhe e Spanjës. From the field of ethnography, which attests to the direct link of today’s Albanians to the pre-Indo-European people, among other things, the custom of the “kuvada” is also counted as one of the pre-Indo-European culture rhetoric. This habit has remained alive even today to the Albanians and partly the memory of this custom preserves by Basques of Spain: http://www.ikvi.at/?p=12225 / https://www.facebook.com/fahri.xharra/posts/1107244869309112

12. “Fjalet e gjuhes shqipe , pa ndryshime thelbesore e pjeserisht nga rrenja, gjenden edhe ne gjuhet e tjera, si ne greqishten e vjeter e greqishten e re, ne latinishte, ne gjuhet romane, gjermanishten e vjeter, te re, suedisht, danisht, anglisht, sllavisht, persisht, arabisht, keltisht, baskisht e indishten e vjeter. Prapashtesa e nyjes shquese dhe fleksioni i saj me i zhvilluar se ne baskisht , islandisht, suedisht e danisht, nuk gjendet ne ndonjeren prej atyre gjuheve te popujve qe kane ndikuar mbi shqipen.”

“Words of Albanian language , without substantial changes and partly from the root, we also found in other languages, as in the ancient Greek, new Greek, in Latin, in Romanian languages, in old and new German, Swedish, Danish, English, Slavic, Persian, Arabic, Celtic, Basque and ancient Indian language. The extension suffix node and its more developed flexion, more than in Basque , Icelandic, Swedish and Danish, is not found in any of those languages that have influenced later on Albanian.”

13. “Si baskët , bretonët dhe keltët e Skocisë, shqiptarët janë ndër popujt më të vjetër të Europës dhe me shumë të drejtë ata mund ta konsiderojnë veten si autokton . Duke qenë nga familja thrako-ilire, ata kanë banuar të vetëm pjesën më të madhe të gadishullit Ballkanik: në Dalmaci, pjesë të Kroacisë, Bosnje dhe Hercegovinës, sanxhakun e Novi-Pazarit, Maqedoninë perendimore, Shqipërinë e sotme, Epirin dhe Thesalinë…”

"Like the Basques, the Bretons and the Scottish Celts, the Albanians are among the most ancient peoples in Europe and may with good right consider themselves autochtonous. Belonging to the Thraco-Illyrian family, they inhabit in remotest time the greater part of the Balkanian peninsula: that is Dalmatia, part of Croatia, Bosnia-Herzegovina, the Sangiacate of Novi-Bazar, Western Macedonia, Albania of to-day, Epirus and Thessaly…"

14. "Malësorët e Shqipërisë, si baskët e Pirinejve, duhet të resepktohen si relikë të një epoke shume të vjetër"

15. "Shqiptarët e mbetur mund të pretendojnë një origjinë edhe më të lashtë se sa grekët, së bashku me baskët e Spanjës veriore, ata besohet të jenë populli më i vjetër në Evropë"

16. Funksioni i vjetër i Mesdheut, që ishte burimi i kulturës për të gjithë botën, u zbeh edhe më tej në sfond në mesjetë. Romakët kishin bashkuar të gjithë territorin nën një qeveri dhe në këtë mënyrë kishin shkaktuar një uniformitet të madh në menyrën e jetës. Në periudhën romake të gjitha dallimet etnike ishin pak a shumë të mbuluara nga kultura romake e cila u vlerësua si helene në lindje. Megjithatë, disa prej tyre mbijetuan. Ata janë baskët, shqiptarët, berberët dhe grekët. Dy të parët janë zvogëluar në numër si një mbetje e vogël dhe duket se janë të dënuar (të determinuar) drejt zhdukjes si racë, në një ditë jo shumë të largët.

Like the Basques , the Bretons and the Scottish Celts , the Albanians are among the most ancient peoples in Europe and may with good right consider themselves autochtonous. Belonging to the Thraco-Illyrian family, they inhabit in remotest time the greater part of the Balkanian peninsula : that is Dalmatia, part of Croatia, Bosnia-Herzegovina, the Sangiacate of Novi-Bazar, Western Macedonia, Albania of to-day, Epirus and Thessaly… – From Trieste to Valona: The Adriatic problem and Italy’s aspirations, by Adriacus

"The highlanders of Albania, like the basques of the Pyrenees, must then be regarded as a relic of a long-past epoch"

"The handful of Albanians can claim an even more ancient origin than the Greeks; together with the Basques of northern Spain, they are believed to be the oldest living people in Europe"

The old function of the Mediterranean, that of being the source of culture for the whole world, faded further and further into the background in the middle ages. The Romans had united the whole territory under one government and in this way had caused a great uniformity in manner of life. In the Roman period all ethnic differences were more or less completely veneered by Roman culture which graded into Hellenic in the east. However, some of them survived. These are the Basques, the Albanians, the Berbers, and the Greeks. The first two have diminished in numbers to a small remnant and seem doomed to extinction as races at no very distant day.

17. “Vetëm disa gjuhë që janë folur para romakëve kanë mbijetuar dhe këto në skajet e Perandorisë ose në rajonet e pa-arritshme: Gjuha shqipe, baske, berbere dhe dialekte keltike , duke përfshirë atë të Uellsit, kornike dhe bretonike . Asnjë nga këto gjuhë nuk provohet në rekordin epigrafik (shkrim)”

“Only a handful of languages that were spoken before the Romans have survived , and these on the fringes of the Empire or in inaccessible regions: Albanian, Basque, Berber, Celtic varieties including Welsh, Cornish, and Breton . None of these languages is attested in the epigraphic record”

18. “ Ilirishtja e vjetër , është një nga rezervat më gjithëpërfshirëse dhe më të lashta të Evropës , megjithëse për momentin ekziston vetëm si një mbetje e rrënuar. Në këtë aspekt është si iberishtja, e përfaqësuar nga mbetja e vogël e basksishtes dhe reatinishtes, ndoshta ngushtë e lidhur me etruskishten.

“ The old Illyrian , is one of the most comprehensive and most ancient stocks of Europe , though at present it exist only as a ruin. In this respect it is like the Iberian, represented by the small remnant of the Basks , and the Rhaetian, probably closely allied with the Etruscan. The chief works on the Albanian are (besided that of Bopp) and Xylander, Hahn, Albanesische Stidtien, 1854; Reinhold, Noctes Pelasgicae, 1855; Fallmerayer, 1858.

19. “Këto janë përfaqësuesit modernë të ilirëve të lashtë. Gjaku i shqiptarit duhet të gjendet edhe shumë më në jug nga zona aktuale shqiptare , ashtu si gjaku i baskëve (iberik) gjindet në pjesët jo-iberike të Spanjës dhe Portugalisë si dhe Francës”

19. "Këto janë përfaqësuesit modernë të ilirëve të lashtë. Gjaku i shqiptarit duhet të gjendet edhe shumë më në jug nga zona aktuale shqiptare, ashtu si gjaku i baskëve (iberik) gjindet në pjesët jo-iberike të Spanjës dhe Portugalisë si dhe Francës"

20. "Mund të gjinden paralele nga këto rrethe me ato të indianëve… në fiset e tyre, në pjesën qendrore, në veri-perëndim dhe në Indinë jugore, kanë ruajtur zakonet e tyre të egra ose gjysmë të egra, nën krerët e tyre, provincat i nënshtrohen drejtpërdrejtë mbretit. Këto fise, ashtu si edhe shqiptarët dhe baskët, lidhen me gjuhët e tyre primitive dhe u qëndrojnë besnik formave të tyre primitive të adhurimit të zanave ose të adhurimit të natyrës, edhe pse hinduizmi po fillon t'i shtrijë mbi ta zotërimin e tij të ngurtë"

“These are the modern representatives of the ancient Illyrians. Skipetar blood must be found far south of the present Skipetar area , even as Bask (Iberic) blood is to be found in the non-Iberic parts of Spain and Portugal and France”

“One finds the Indian parallel to these districts… in the hill tribes, which in parts of central, of north-western, and of southern India, have retained their savage or semi-savage customs, under their own chiefs, within the provinces directly subject to the Crown. These tribes, as did the Albanians and Basques , cleave to their primitive languages, and cleave also to their primitive forms of ghost-worship or nature-worship, though Hinduism is beginning to lay upon them its tenacious grasp”

