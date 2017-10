Mot me diell, temperatura deri në 28 gradë celsius

Moti në Maqedoni pritet të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla mesatare dhe me erë të dobët nga drejtimi jugor.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej tre deri në 10 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 23 deri në 28 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira mesatare gjatë paradites. Temperatura do të lëviz prej tetë deri në 26 gradë Celsius.

Deri të dielën moti do të jetë stabil, i thatë dhe i ngrohtë me temperatura ditore mbi mesataren.

Nën ndikimin e valës së lagësht nga e hëna do të mbizotërojë mot me reshje shiu, në disa vende edhe të rrëmbyeshme. Temperatura e ditës dukshëm do të bie, veçanërisht të martën kur do të fryjë edhe erë e përforcuar veriore.