Moti sot në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë

Maqedoni

Moti në Maqedoni pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme, ndërsa në pjesët perëndimore dhe juglindore me të reshura lokale të shiut me intensitet të dobët. Do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar juglindore. Temperatura do të lëvizë prej 9 deri në 18 gradë. Në Shkup mot i ngjashëm me temperatura deri në 15 gradë.



Shqipëri

Gjatë ditës së martë, 7 nëntor 2017, moti në Shqipëri parashikohet te jetë me shtim vranësirash deri të dendura. Priten reshje shiu.

Era do te jetë me drejtim Juglindje-Jugperëndim 1-18m/sek, më e theksuar përgjatë vijës bregdetare. Deti i forcës 5 me lartësi vale 4.0 metër. Mjegull / mjegullinë lokale, transmeton kp.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 4°/12°C

Vendet e ulta 7°/23°C

Vendet bregdetare 10°/22°C



Kosovë

Gjatë ditës së sotme parashihet të mbajë mot i ndryshueshëm, me vranësira , intervale me diell dhe me reshje lokale të shiut.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, reshjet parashihen të bien nesër, por që në veriperëndim dhe perëndim të vendit reshje mund të ketë edhe ditëve tjera.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 11-14 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi deri 7m/s.