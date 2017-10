Mourinho hedh sytë nga PSG: Nuk do ta mbyll karrierën në Premier League

Trajneri i Manchester United, Jose Mourinho, në një intervistë për një televizion francezë është shprehur se nuk beson se do të përfundojë karrierën e tij në klubin e Premier Ligës.

Portugezi 54-vjeçar, i cili është në sezonin e tij të dytë me Djajtë e Kuq, kurrë nuk ka kaluar më shumë se katër vjet në krye të klubeve që ka drejtuar. Duke folur për televizionin francez.

Mourinho tha gjithashtu se Paris St-Germain ishte një klub “fantastik”, duke lënë të kuptohet që do ti pëlqente ta drejtonte në një të ardhme. “Unë jam ende një trajner me ambicie dhe me dëshirën për të bërë gjëra të reja”, tha Mourinho.

Mourinho, i cili fitoi Kupën EFL dhe Europa League në sezonin e tij të parë në Old Trafford, tha se i biri i tij kishte qenë kohët e fundit për të parë PSG. I pyetur se pse Paris, ai ëshët shprehur sepse ka diçka të veçantë, magji, cilësi, të rinj, është fantastike.