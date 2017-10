Mund të largohet

Marco Reus mund të lërë Borusian e Dortmundit këtë sezon, trekuartisti gjerman ka folur pikërisht për të ardhmen e tij në një intervistë.

“Janë duke më kërkuar 4-5 skuadra në Evropë ku do më pëlqente të luaja. Më 31 maj 2019 do të jem 30 vjeç, dhe më shumë mundësi kontrata e ardhshme që do të firmos do të jetë kontrata e jetës, dhe do të jetë mundësia e fundit që mund të provoj diçka të re.”

“Të jem i sinqertë nuk e di as vetë se ku klub do të transferohem. Për momentin jam i lumtur këtu në Dortmund, dhe nuk e mendoj se çdo të ndodhë në vitin 2019. Por sigurisht kur të vijë momenti do t’a mendoj dhe do t’a zgjidh me qetësi”, përfundoi gjermani Reus.