Në Shkup apo në Arabi? Tifozët shqiptarë këndojnë tekbire islame – VIDEO

Se feja po tentohet të futet në politikë, tashmë ky nuk është lajm. E ky fenomen që po shpërndahet edhe në sfera të tjera të jetës shoqërore, më së shumti ka prekur shqiptarët në Maqedoni, shkruajnë portalet kosovare.

Një video që është shpërndarë nëpër rrjetet sociale, tregon shqiptarët në Maqedoni, fenë kanë filluar ta infiltrojnë edhe në sport. Tifozët ‘Shvercerat’ nga Shkupi, shihen teksa në një ndeshje futbolli, këndojnë njëzëri ‘Allahu Akber…’, shkruan gazetametro.net.

Video është publikuar në një faqe të tifozëve kosovar ‘Ultras Kosova’, të cilët duket se shprehin mospajtim me kolegët e tyre nga Shkupi. Ata me këtë rast kanë pyetur, nëse duhet përzier feja me sportin.

“SHVERCERAT SHKUP – Tekbire në stadium. Mendimi juaj a duhet perzier feja neper tribina ULTRAS, tu i mar parasysh trasparentat GAMBLERS, FIGHTERS!”, shkruan poshtë videos. /gazetametro