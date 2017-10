Nga Beogradi në Elbasan me biçikletë për të parë Partizanin e tij

Histori të tilla të ngjashme ka plot, por në këtë rast lidhet me një ndeshje delikate, ku për shkak të mungesës së tifozëve miq, edhe mund të mos hyjë në stadium. Një tifoz serb niset me biçikletë për në Elbasan, për të ndjekur skuadrën e zemrës. Kjo, sipas tij, për shkak se Partizani i Beogradit, që do të sfidojë Skënderbeun e Korçës në “Elbasan Arena”, në kuadrin e fazës në grupe të Ligës së Europës, është në gjendje të bëjë shumë gjëra.

Tani ai është nisur me biçikletë për në Shqipëri, në mënyrë që më 19 tetor të ndjekë futbollistët e skuadrës së zemrës në Elbasan, kundër Skënderbeut, në javën e tretë të kompeticionit europian. Fjala është për Dragan Shibalic, nga qyteti serb i Kralevës, i cili deri në Elbasan dhe mbrapa, në kthim, do të përshkojë 1600 kilometra. Sidoqoftë, edhe pse duhet të pedalojë gjithë kohës në këtë largësi, për të nuk është asgjë, pasi më herët ka udhëtuar deri në Japoni, duke përshkuar 16 000 kilometra.

“Fillimisht do të shkoj në Boljevc, ku nesër bardhezinjtë luajnë ndeshje të Kupës së Serbisë kundër Rtinja, pastaj nisem për në Nish, Surdulicë, që gjatë fundjavës të ndjek ndeshjen e kampionatit kundër Radnik. Rrugën do ta vazhdoj nëpër Kumanovë, Shkup dhe Ohër, deri në Elbasan”, – ka thënë Shibalic për mediat serbe.

Ai, në vitin 2014, me biçikletë kaloi turin nëpër Moskë dhe Krasnodar deri në Stamboll, për të ndjekur bardhezinjtë në Euroligën e basketbollit. “Shpresoj që ekipit të Miroslav Djukiç t’i sjell fat në Shqipëri. Seriozisht po mendoj që pas kthimit, të shkoj në Kiev, në ndeshjen kundër Dinamos”, – ka treguar tifozi serb i Partizanit të Beogradit, Dragan Shibalic, për “Kurir”.