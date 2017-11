Ngjyra e syve: çfarë thotë për personalitetin tuaj

Me siguri edhe juve keni dëgjuar se sytë janë pasqyra e shpirtit dhe shpirti është drejtori i jetës sonë. Ndoshta edhe juve ju ka lindur ndonjëherë kureshtja të shihni përtej ngjyrës së syve të dikujt. Në këtë material ne do të sjellim për ju disa karakteristika të karakterit të personave bazuar në ngjyrën e syve të tyre.

Ngjyra blu

Është ngjyra e syve e dytë në radhë, për sa i përket përhapjes së saj në botë dhe thuhet se personat e tillë, kanë një fuqi speciale për t’i joshur të tjerët. Ndoshta është për shkak të zgjuarsisë së tyre që nuk mungon, si dhe për shkak të paqes së valëve të detit që duket sikur të shpaloset përpara syve kur sheh një person me sy bojëqielli, por ajo që dua të të them, është që kurrë mos guxo të konkurosh për të fituar zemrën e dikujt me një person me sy bojëqielli. Ke për të humbur!

Ngjyra jeshile

Gjithçka që dihet për personat e tillë, është se janë speciale. Është ngjyra më e rrallë e syve e përhapur në botë. Persona të tillë janë shumë enigmatikë. Mund të kalosh shumë kohë me ta dhe sërish mos të arrish t’u nxjerrësh ndonjë informacion që ata vetë nuk duan ta tregojnë. E rëndësishme është që, nëse pranë vetes mban persona me sy në ngjyrë jeshile, dije se ata do të të ndryshojnë botëkuptimin tënd në debatet me ta. Duket sikur të bëjnë magji me sytë e tyre.

Ngjyra kafe e errët

Ngjyra kafe e syve është më e përhapura në botë. Mendohet se 55% e popullatës ka sy kafë, por kjo nuk do të thotë se duke pasur sy kafë, nuk je special. Përkundrazi, persona të tillë duke menduar se janë shumë të zakonshëm në këtë aspekt, përpiqen të jenë sa më ndryshe në aspektet e tjera të karakterit të tyre. Mendohet se personat me sy kafë kanë aftësi shumë të mira flirtimi dhe janë shumë persona me stil në të veshur.

Ngjyrë kafe e hapur

Edhe kjo është një ngjyrë shumë e përhapur dhe ndonjëherë nuk arrihet të bëhet dallimi midis dy formave të ngjyrës kafe. Por ajo që ka rëndësi, është se persona të tilla kanë një shpirt shumë të mirë, por njëkohësisht mbahen si shumë bindës. Madje, këshillohet që femrat me sy kafë të çelët kanë fuqinë që t’i bëjnë meshkujt të gjunjëzohen përpara tyrepër shkak të vetëbesimit të lartë që kanë.

Ngjyra e zezë

Persona të tillë do të donte t’i kishte kushdo në familje, apo në grupin e vetë shoqëror. Janë personat më besnikë që ekzistojnë. Këshillat që do të merrni prej tyre, janë të gjitha pjesë e eksperiencave jetësore që ata kanë. Gjithashtu, ata kanë fuqinë që kurrë të mos ju mërzisin me shoqërinë e tyre. / f.xh. / Bota.al