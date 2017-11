Një kuiz i thjeshtë logjik: e gjeni dot përgjigjen?

Një kuiz i thjeshtë logjik dhe matematik ka ngjallur debate të shumta në rrjetin social Facebook në lidhje me përgjigjet që janë dhënë.

Misteri i këtij kuizi ka të bëjë me zëvendësimin logjik të luleve me numra, duke llogaritur rezultatin në fund.

Shumë njerëz kanë besuar se kanë zgjidhjen duke marrë parasysh vetëm lulen blu me katër petale, por ata kanë gabuar. Përgjigja? 81.

Përfundimi del 81 sepse lulja e kuqe është me vlerë 20, ndërsa lulja blu me pesë petale ka vlerën 5, ndërsa dy lulet e verdha kanë vlerën 2.

Në rreshtin e fundit është një lule e verdhë e cila do të blihet me lulen e kuqe, më pas duke u shumëzuar me lulen blu me 4 petale, duke sjellë ekuacionin.

1 plus 20 x 4. Shumëzoni numrin 20 me numrin 4 dhe shtojini edhe numrin 1.