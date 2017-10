Pançevo, rafineria serbe që furnizon Maqedoninë, Shqipërinë e Kosovën me naftë ruse

Ndërkohë që zyrtari i lartë i DASH sulmoi Beogradin se po mban standard të dyfishta me Perëndimin, Aleksandër Vuçiç së bashku me CEO-n e Gazprom-it preu shiritin e një superinvestimi në Pançevo, ku iu dha rrugë rubinetit të naftës që furnizon realisht gjithë Ballkanin. Në këtë ceremoni u zbulua dhe e vërteta që këto vite ka qenë dhe “molla e sherrit” në Ballkan, pikërisht prej influencës ruse. Rafineria e naftës në Pançevo e cila merr direkt nga Rusia naftë bruto, është furnizuesja e rreth 80% të tregut ballkanik të karburanteve, ku Shqipëria dhe Kosova janë dy blerësit kryesore të këtij prodhimi. Televizioni serb B92, thekson se 150 mijë tonë naftë eksportohen nga Serbia çdo vit prej rafinerisë së Pançevos. Kjo rafineri drejtohet nga konsorciumi ruso-serb NIS, i cili përbëhet nga 29% pronësi të qeverisë serve dhe pjesa tjetër është në zotërim të gjigandit rus Gazprom. Vetëm nga ky eksport i naftës Serbia fiton 1.3 miliard euro çdo vit dhe përbën jo pak por 16% të shpenzimeve buxhetore të të gjithë buxhetit të saj. Vuçiç shoqërohej në Pançevo nga ambasadori rus në Beograd , Chepurin dhe kreu i Gazprom-it, Aleksandr Dyukov. Kompania ruso-serbe NIS është lideri i investimeve të huaja në Serbi, që furnizon me benzinë dhe naftë të rafineruar në radhë ta parë Maqedoninë, Kosovën dhe Shqipërinë. Madje, B92 thekson se lufta për mbajtjen e pushtetit nga ana e Gruevskit është financuar pikërisht nga NIS, që frikësohet se Zoran Zaev do të heqë këtë monopol. Nga ana tjetër, analistët e Beogradit bëjnë të ditur se pas marrjes së mandatit të dytë të Edi Ramës, Shqipëria po bën përpjekje për t’u bërë sa më e pavarur energjitikisht nga eksporti prej naftës që vjen nga Serbia. Gazsjellësi TAP, Petrolifera, por edhe burimet e reja që kanë dalë në Shpirag, si dhe ato që priten në detin Jon pritet ta kthejnë Shqipërinë në një aktor të rëndësishëm energjetik, që bashkë me Kosovën dhe Maqedoninë do të thyejnë monopolin rus që prej vitesh ka në tregun e karburanteve, sidomos atë me pakicë. Dy ditë më parë, në Beograd, zyrtari i lartë i DASH, Hoyt Brian Yee shkëmbeu polemika të ashpra me ministrin serb të Mbrojtjes, Alexandër Vulin pikërisht për dyzimin e politikës së jashtme serbe, e cila duket se është thelbi i një përplasje ballkanike që bazën e ka tek interest e tregut të naftës. Aq më shumë sot ku njeriu kryesor i DASH, Rex Tillerson është edhe ish-kreu i kompanisë më të madhe të naftës në botë, Exon Mobile.