Pasojat e mungesës së Jodit – Produktet ku gjendet

Zhvillimi i vazhdueshëm global duket se ka patur një ndikim të fortë në mungesat e mineraleve tek produktet e natyrës.

Një prej tyre është pamjaftueshmëria e jodit, që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë prek deri në 2 miliardë njerëz në të gjithë planetin.

Sipas OBSH, 5 milionë njerëz janë duke vuajtur nga simptoma shumë serioze siç është edhe dëmtimi në tru.

Ekspertët thonë se ky fakt shqetësues i atribuohet metodave të bujqësisë që shkaktojnë zhveshjen e dheut të tokës nga jodi.

E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ndotësit mjedisorë, që e thajnë tokën dhe të mbjellat nga jodi duke shkaktuar probleme serioze për shëndetin tek të gjithë njerëzit, por në veçanti tek femrat shtatzënë dhe fëmijët në rritje.

Një nga efektet e pamjaftueshmërisë së jodit në organizëm, është prodhimi jo normal i hormoneve nga gjëndrra tiroide.

Duke qenë se kjo gjendër përpunon dhe prodhon hormone që kontrollojnë metabolizmin, problemet shëndetësore që mund të lindin si pasojë e tiroides problematike janë të mëdha.

Fillimisht mund të mos ketë tregues nga i cili mund të mësoni se po vuani nga pamjaftueshmëria e jodit.

Tiroidja do të arrijë të kompensojë këtë mungesë duke prodhuar më shumë hormone, një veprim që do të çojë në zmadhimin e saj.

Rrjedhimisht, mosmarrja e mjaftueshme e jodit nga ushqimi do të shkaktojë një sërë problemesh siç janë pesha, ngadalësimi i funksioneve të trurit, depresioni, lodhja dhe një sistem i dobësuar imunitar.

Për më tepër, komplikacionet që vijnë nga defiçenca e jodit kanë nevojë për kundërveprim të menjëhershëm mjekësor.

Komplikacionet mund të variojnë nga humbja e kontrollit, konfuzioni, deliri, halucinacionet, dhimbjet në kraharor ose vështirësitë në frymëmarrje.

Femrat shtatzënë që nuk arrijnë të marrin sasi të mjaftueshme të jodit mund të përjetojnë hemoragji.

Përfshirja e ushqimeve të pasura me jod në ushqimin tuaj mund t’ju ndihmojë të mbani larg problemet që shkakton mungesa e këtij minerali të rëndësishëm.

Por, përpara se të diskutojmë për këto probleme, lexoni më poshtë disa prej shenjave ndaj të cilave duhet të tregoni kujdes.

Po shtoni peshë të padëshiruar

Një nga efektet e të pasurit probleme me tiroiden është dobësimi i metabolizmit që shkakton shtimin në peshë.

Mund të jeni duke u lodhur shumë për të humbur kilogramët e tepërta, duke ngrënë shëndetshëm ose duke u stërvitur mjaftueshëm.

Por ritmi metabolik mund të rimëkëmbet vetëm duke e rivendosur tiroiden në rrugën e duhur.

Jeni vazhdimisht të lodhur dhe pa gjallëri

Një metabolizëm i ngadaltë ju bën të shtoni në peshë, por gjithashtu ju bën të ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës.

Kjo është një gjë që pritet nëse gjendra e tiroides nuk është në gjendjen e duhur, sepse kthimi i karbohidrateve dhe yndyrnave në energji në shërbim të qelizave tuaja, është i ngadalësuar.

Ndiheni në depresion

Është normale që herë pas here, të ndiheni të këputur e të rënë përtokë. Por nëse kjo gjendje nuk largohet shpejt, dhe nëse shoqërohet me ndryshime në fjetje, mungesë oreksi dhe dobësi, atëherë situata nuk është aspak normale.

Nëse vini re që ndiheni të depresionuar për shumë kohë, mundohuni të hani ushqime të pasura me jod.

Vuani gjithmonë nga alergjitë dhe infeksionet

Një nga efektet e mungesës së jodit është dobësia e sistemit imunitar. Nëse nuk jeni duke marrë mjaftueshëm jod nga dieta juaj, atëherë do të vuani vazhdimisht nga i ftohti, kolla, gripi dhe virozat.

Me çorientimin e gjendrës tiroide, ju do të jeni më të brishtë ndaj dëmeve të shkaktuara nga radikalet e lira dhe mikrobet pushtuese.

Keni lëkurë të thatë dhe ju bien flokët

Nëse jeni të kujdesshëm për pamjen tuaj, atëherë sigurohuni që në tryezën tuaj nuk mungojnë ushqime të pasura me jod.

Në të kundërt, do të keni një lëkurë shumë të thatë dhe do t’ju bien flokët. Nëse flokët janë një nga karakteristikat më të mira fizike që keni, atëherë duhet të kujdeseni për to, dhe të konsumoni ushqime të pasura me jod.

Këto janë disa prej shenjave që tregojnë se ju keni shumë nevojë për ushqime të pasura me jod. Por cilat janë këto ushqime? Lexoni më poshtë listën e përgatitur nga AgroWeb.org:

• Qumështi

• Kosi

• Djathi Cheddar (i verdhë)

• Patatet

• Merluci

• Peshku ton

• Karkalecat

• Aragosta

• Alga deti të thata

• Gjoks gjeldeti

• Bishtaja

• Kumbulla të thata

• Boronica të kuqe

• Banane

• Luleshtrydhe

Nëse vuani nga mungesa e jodit, kujdesuni që këto ushqime t’i keni në ushqimin tuaj të përditshmëm./AgroWeb