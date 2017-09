Për Sileksin, Shkëndija e fortë si Milani 5-0 ( VIDEO )

Izair Emini me tre gola dhe nga një realizim i Hasanit dhe Abdyrahimit i dhanë Shkëndijës fitoren bindëse 5:0 përballë Sileksit.

“Kuqezinjtë” ruajnë kryesimin në tabelë pasi sjellin një tjetër goleadë për fitore bindëse kundër Sileksit në xhiron e 6-të të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë. Alimi sjell goditjen e parë më serioze në portë në minutën e 8-të, mirëpo Mitroviq pret sigurtë. Ndryshimi erdhi pas një aksioni të bukur në minutën e 13-të kur Ibraimi dhe Todorovski kombinojnë në të djathtë, ndërsa i gatshëm pret asistin Emini që plason me të djathtën për epërsi 1:0. Dhjetë minuta më vonë mundej të vinte goli i dytë, mirëpo Mitroviq pret goditjen e Todorovskit. Futbollistët “kuqezi” prodhuan aksion perfekt në minutën e 27-të me pasime të shkurta e të sakta, ndërsa Emini mban efektin e 100% të saktësisë së goditjeve në këtë ndeshje dhe nga tentimi i dytë realizon për herë të dytë dhe çon shifrat në 2:0. Besart Ibraimi ishte i pafat për të shënuar në këtë periudhë, pasi kishte tre tentime të njëpasnjëshme në fund të fraksionit të parë, por miqtë gjithmonë bllokonin goditjet e tij. E dyta nisi me rritmin e fundit të pjesës së parë, tentime të Ibraimit por që nuk gjenin portën. Kështu mbeti deri në minutën e 69-të kur Hasani sjell kryevepër nga gjuajtja e lirë, duke shënuar për 3:0. Në minutën e 74 kapiteni mundej të gjente golin e dytë personal, mirëpo portieri kundërshtar i ndali një tentim nga situata ballore. Deri në fund Shkëndija administroi me sukses lojën, ndërsa rezultati i lejoi stafit teknik të inkuadrojë në lojë të rinjtë Zejnullain dhe Shefitin. Për të rrumbullaksuar këtë ndeshje me hat-trik u përkujdes Emini në minutën e 90-të, mirëpo shou nuk kishte përfunduar këtu pasi një minutë më vonë Abdurahimi len shenjë në këtë ndeshje duke realizuar për 5:0 pas një depërtimi individual.