Policia e Kumanovës ka ngritur padi penale nga A.A (21) me vendbanim në Austri për shkak dyshimeve për vepër penale “Përdhunim”.

A.A me 8 gusht në ora 09.30 në një motel në fshatin Proevce të Kumanovës ka kërkuar nga L.S (21) nga fshati Vaksincë të kenë marrëdhënie seksuale, mirëpo ajo nuk ka pranuar. Pas kësaj A.A pa lejen e L.S me përdorimin e dhunës ka filluar marrëdhënie seksuale.Shqipmedia