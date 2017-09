Përfshirja e SHBA në dialog, Thaçi do të takojë zv/presidentin Pence – VIDEO

Zyrtarët në Prishtinë njoftojnë se kreu i shtetit kosovar, Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendëspresidenti amerikan, Michael Pence.

Një zhvillim i tillë konsiderohet si tejet i rëndësishëm nga presidenca kosovare. Thaçi, siç shpjegohet në faqen “online” të saj, do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Por, theksi do të vihet në mënyrë të veçantë edhe tek përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi.

Ndërmjetësuesi i bisedimeve është Bashkimi Europian, por Thaçi këmbëngul që edhe Uashingtoni të ketë një rol aktiv në këtë dialog, të cilin e konsideron si mënyrën e vetme për sheshimin e mosmarrëveshjeve. Presidenti i Kosovës u takua tani vonë në Nju Jork me homologun e tij serb Aleksandar Vuçiç, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Në njoftimin e lëshuar nga zyra e Mogherinit me atë rast thuhet se dy liderët vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit e shqyrtuan gjithashtu përparimin e bërë në zbatimin e Marrëveshjes për Drejtësinë, e cila do të hyjë në fuqi më 17 tetor, siç është rënë dakord në takimin e tyre të fundit.

Përpara vizitës në SHBA, Thaçi do të pritet në Vatikan nga Papa Françesku, me të cilin do të bisedojë për krijimin e Komisionit mbi të Vërtetën dhe Pajtimin si dhe procesin e normalizimit Kosovë-Serbi, që synon përmbylljen e konfliktit shekullor dhe pajtimin mes dy shteteve dhe popujve.