Përkujtim: Abdullah Jusufi, bashkë me shokë përgatiti ngritjen e flamurit kombëtar në Tetovë

Në moshën 95 vjeçare dje ndërroi jetë xha Abdullah Jusufi, i njohur ndër tetovarë me plisin e bardhë, të cilin e mbajti tërë jetën e tij. Xha Abdullahu, i biri i Hafëz Xhemil Efendiut, ligjërues në Universitetin e Stambollit, luftëtar i paepur kundër shpërnguljes së shqiptarëve në Turqi, edhe vetë ishte që nga mosha rinore një atdhetar i madh për çështje kombi dhe një besimtar i devotshëm, Zoti e shpërbleftë me gjithë të mirat e botës tjetër. Në një bisedë që e kam zhvilluar me të në Tetovë, në vitin 2007, më ka rrëfyer në detaje ngjarjen rreth ngritjes për herë të parë të flamurit kombëtar shqiptar në sheshin e Tetovës.

Në fillim të prillit të vitit 1941, më rrëfente xha Abdullahu, rrobaqepësi Idriz Cërcëri, i cili ishte nga radhët e organizatës ilegale “Besa” në Tetovë, kishte mbledhur disa të rinj, të cilët do të organizonin pritjen e trupave gjermane në hyrje të Tetovës. “Që t’u tregonim gjermanëve se këtu jetojnë shqiptarët, vendosëm që të gjithë të rinjtë shqiptarë të mbajnë plisa të bardhë. Në ditën që duhej të hynin trupat gjermane në Tetovë, shumë të rinj dolën t’i presin në afërsi të Monopolit, në vendin e quajtur “Dulije”, ndërsa Idriz Cërcëri, i cili e dinte gjermanishten, kishte shkuar t’i presë disa qindra metra më larg”, rrëfente për ato ditë të okupimit gjerman në Tetovë, Abdullah Jusufi, edhe vetë anëtar i organizatës “Besa”.

Disa ditë më vonë, shton xha Abdullahu, Abdurrahman Tresi kishte bërë një skicë të shqiponjës dykrenore, ndërsa kallëpin e shqiponjës duhej ta shtypnim në një pëlhurë të kuqe, të cilën e kishim marrë nga dyqani i tekstilit të pronarit Abaz Efendiu. Përgatitjen e flamurit të parë shqiptar në Tetovë e bëmë në dyqanin e rrobaqepësisë të Idriz Cërcërit, ndërsa lejen për ngritjen e flamurit shqiptar e kishim marrë nga disa oficerë gjermanë, rrëfente për ato ditë dramatike, xha Abdullahu.

Në ditën që duhej të ngrihej flamuri shqiptar, rruga kryesore e qytetit ishte mbushur përplot njerëz. Unë dhe Muharrem Jusufi, shton xha Abdullahu, e çamë turmën e njerëzve me flamurin në dorë dhe u drejtuam kah ndërtesa e Vakëfit që gjendej pranë Xhamisë së Çarshisë në sheshin e qytetit. Hipëm në ballkon dhe prej aty e ngritëm flamurin shqiptar, ndërsa këto momente historike për shqiptarët i fotografuan disa gjermanë.

Pas disa ditësh, flamuri shqiptar ishte ngritur për herë të parë zyrtarisht, bashkë me flamurin gjerman dhe italian, në ballkonin e ndërtesës së Bashkisë së Tetovës, ku ishin të pranishëm oficerë gjermanë dhe italianë, si dhe personalitete të tjera të rëndësishme të Tetovës, ndërsa në oborrin para ndërtesës ishin tubuar shumë njerëz që deshën të jenë dëshmitarë të këtij manifestimi. Qoftë i përjetshëm kujtimi për xha Abdullahun!