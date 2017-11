Pija para gjumit që pastron trupin nga çdo gjë që keni ngrënë gjatë ditës

Pija që po iu sugjerojmë sot është një nga pijet natyrale me përfitimet më të mëdha shëndetësore që mund të konsumoni, pasi do të detoksifikojë të gjithë sistemin tretës, do të ndihmojë të humbisni në peshë si dhe do të nxisë metabolizmin. Një numër shumë i madh njerëzish e kanë të vështirë të eleminojnë dhjamin e grumbulluar në zonën abdominale dhe kjo gjë për mjekët është mjaft shqetësuese. Prandaj po iu sjellim këtë recetë sesi t’a përgatisni vetë në shtëpi këtë pije me përfitime të mëdha shëndetësore.

Përbërësit:

1 limon, 1 shkop kanelle, 1 lugë gjelle pluhur xhenxhefili, 1 lugë gjelle uthull molle, 1 lugë gjelle miell, 100 ml kefir, 1 tufë majdanoz

Përgatitja:

Hidhni të gjithë ingredientët në një mikser dhe përzieni derisa të jetë përgatitur një lëng smoothie. Më pas konsumojeni këtë pije nga një gotë për çdo ditë dhe shihni efektet.