Prindët vrasin djalin 7-vjeçar, shënimi i gjetur në dorën e djalit të thyen zemrën

Historia ka të bëjë me Ivanin, por në fund të fundit, nuk është vetëm për të. Përkundrazi, është në lidhje me miliona fëmijë të tjerë si Ivan, që jetojnë të njëjtën makth në të gjithë botën sot. Ndërsa kjo historia është imagjinar, mesazhi i tij më goditi.

Emri im është Ivan dhe unë jam 7 vjeç. Unë e dua mamin dhe babin, por gjithashtu jam shumë i frikësuar prej tyre. Shpesh më godasin dhe nuk e kuptoj pse. Unë jam një nxënës i mire, mësuesi dhe të gjithë shokët e klasës më pëlqejnë por nuk kam miq. U përpoqa të bëja miq por ata më refuzuan sepse vesh të njëjtat xhinse, t-shirt dhe këpucë të shqyera çdo ditë. Një ditë në dhomën e veshjes vodha një xhaketë se kisha ftohtë dhe për në shtëpi kaloja vetëm përmes stuhisë së dëborës. Isha duke u dridhur kur dikush më shtyu në dëborë dhe më goditi në shpinë dhe në bark. Unë qava jo sepse isha i plagosur, por sepse nuk kisha një mik të vetëm. Në shtëpi, mami vrapoi dhe më kapi nga flokët. “Ku ke qene? Pse je aq i ngëthe dhe i pisët? Nuk ka darkë për ty, shko në dhomën tënde dhe qëndro aty. “Unë hyra në dhomë dhe nuk dola deri ditën tjetër, edhe pse isha shumë i uritur dhe ngrija nga i ftohti. Notat e mija u përkeqësua dhe çdo herë që babai informohej, ai më godiste kaq shumë saqë nuk mund ta lëvizja gishtin tim tregues. Që atëherë, kurrë nuk më është kthyer lëvizja në gishtin tim tregues dhe të gjithë fëmijët qeshin me mua për të. Një ditë kisha shumë dhimbje në gjoksin tim dhe mami me babin nuk u kujdesën se unë nuk isha mirë. Një dittë në shkollë na kërkuan të pikturojmë ëndrrën tonë më të madhe. Kështu që pikturova një familje. Një nënë, një baba dhe djali i tyre. Ndërsa pikturoja, qava në heshtje. Kur ishte radha ime për të shfaqur pikturën time për klasën, të gjithë qeshën por unë shpjegova: “Ëndrra ime më e madhe është një familje” Fillova të qaja dhe thashë, “Ju lutem mos qeshni me mua, kjo është ëndrra ime më e madhe! Unë dua që të kem prindërit si ju, që përqafoni dhe qeshni. Unë e di që unë jam i shëmtuar dhe i dobët, e di që kam një gisht të shtrembër, por ju lutem mos qeshni me mua “. Një ditë kur mora rezultatet e testimit dhe pashë se kisha një rezultat të keq. E dija se nëna ime do të ishte shumë e mërzitur dhe kisha frikë të shkoja në shtëpi, por nuk e dija se ku do të shkoj. Nëna ime u zemërua, më rrëmbeu dhe më hodhi në dysheme, e godita këmbën me një karrige. Pastaj më goditi dy herë në kokë dhe nuk mund të ngrihesha vetëm, ajo më la atje në dysheme dhe më tha të pastroja rrëmujën. I kërkoja të mos i thoshte gjë babit, por pashë se ishte në shtëpi dhe filloi e më goditi në fytyrë. Pastaj nuk mbaj mend asgjë. U zgjova në spital. Shikova dorën time, nuk mund të prekja asnjë nga pesë gishtat e mi. Shikova nga dritarja dhe bërtita. Unë nuk e di se si është një përqafim nga mami. Një ditë derdha pak çaj, e ata më goditën përsëri. Papritmas ndjeva dhimbje në gjoksi përsëri. I thashë mamit por ajo nuk u kujdes. Më duhej të shkoj përsëri në spital, mjeku tha se mami dhe babi do të vijnë por ata nuk e bën.

Dy ditë më vonë, Ivan vdiq nga plagët e tij. Në dorën e tij, mjekët gjetën një letër që ai nuk e kishte shkruar qartë. “E dashur mami dhe i dashur baba, unë jam i tmerruar sepse unë jam i shëmtuar, i neveritshëm dhe budalla. Më vjen keq sepse nuk mund të më donit. Unë kurrë nuk desha t’iu fyeja. Gjithçka që dëshiroja ishte të merrja një përqafim nga ju, dhe të dëgjoja se më keni dashur një herë.” Pastaj zemra e vogël e Ivanit u ndal.

Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të kenë dashurinë e prindërve. Abuzimi i fëmijëve ndodh çdo sekondë, çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë. Në të gjitha vendet, të gjitha qytetet dhe të gjitha shkollat. Fëmijët kanë nevojë për dashuri, butësi dhe afërsi, dhe një përqafim mund të jetë me vlerë shumë më tepër sesa mund ta imagjinoni