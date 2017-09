Pse nuk keni energji? Arsyet që ju bëjnë të ndjeheni të lodhur

Pijet energjike

Prisni, a nuk supozohet që ato rrisin nivelet e energjisë? Jo tamam. “Kini kujdes nga pijet energjike, që përfshijnë soda dhe lëngje frutash, sepse ato janë të ngarkuara me sheqer”, thotë Jacob Teitelbaum, MD, autor i “The Fatigue and Fibromyalgia Solution”. “Ndërsa ato ofrojnë një rritje të shpejtë të energjisë, nga ana tjetër marrin dy herë më shumë duke shkaktuar një rënie të sheqerit në gjak.” Në fakt, një studim i fundit nga Australia zbuloi se pijet me sheqer mund të ndikojnë në rajonin e trurit që kontrollon sjelljen emocionale dhe funksionet konjitive, dhe mund të jenë po aq të dëmshme për trurin, sa edhe stresi ekstrem.

Mënyra se si ecni

Qëndrimi i trupit mund të ketë një efekt të drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë, si dhe ndjenjat tona. Një artikull i botuar në revistën Biofeedback mblodhi 110 të rinj dhe u kërkoi atyre të vlerësonin nivelet e tyre të energjisë dhe normën e përgjithshme të depresionit. Ato më pas u ndanë në dy grupe dhe udhëzoheshin të ecnin ose shtrembër, ose me disiplinë në hapin e tyre, si dhe duke lëvizur krahët, për dy deri në tre minuta. Më pas, të rriturit me ecjen më të gjallërishme treguan se ishin më energjikë, pozitivë dhe më të lumtur, ndërkohë që ata që ecnin shtrembër u ndjenë të trishtuar, të përgjumur dhe si zombie. “Ajo që po themi është se nëse fillon të integrosh më shumë lëvizje të trupit në jetën tënde të përditshme, niveli yt i energjisë mbetet më i lartë dhe cilësia e jetës është më e mirë”, tha studiuesi kryesor Erik Peper, PhD, profesor në Universitetin Shtetëror të San Franciskos. “Është shumë e ngjashme me parimin ‘bëj gjoja’ derisa ta bësh tamam – ju mund ta bindni trupin tuaj, që të ketë më shumë energji”.

Nuk pini ujë sa duhet

Edhe të qenit pak të etur mund të ndryshojë nivelin tuaj të energjisë dhe emocionet, sipas studiuesve nga Laboratori i Performancës Humane të Universitetit të Connecticut. Pas testimit të grupeve të burrave dhe grave në studime të veçanta, ata zbuluan se dehidratimi i butë shkaktoi dhimbje koke, lodhje dhe vështirësi në përqendrimin midis grave, dhe vështirësi me detyrat mendore, sidomos në fushat e vigjilencës dhe kujtesës në punë, midis meshkujve. “Në të dyja gjinitë, këto ndryshime negative mund të kufizojnë motivimin e kërkuar për t’u angazhuar në stërvitje, madje edhe ushtrime të moderuara aerobie”, thotë Harris Lieberman, një nga bashkëautorët e studimit. Ai gjithashtu vuri në dukje se dehidratimi i butë mund të pengojë në llojet e tjera të aktiviteteve të përditshme.

Mungesa e kësaj vitamine kritike

“Mos marrja mjaftueshëm e vitaminave dhe mineraleve që prodhojnë energji – sidomos vitaminat B dhe magnezi – është një shterues kyç i energjisë”, thotë Dr. Teitelbaum. Një studim i kryer në Qendrën Mjekësore të Rush University zbuloi se njerëzit me nivele të ulëta të vitaminës B12 kishin gjasa të kishin vëllime më të ulëta të trurit dhe kishin probleme me aftësitë e tyre të të menduarit, ndërsa një tjetër botuar në revistën Neuron sugjeron që shtimi i magnezit mund të rrisë fuqinë e trurit, duke fuqizuar të mësuarit dhe kujtesën. Në studimin e tij, Dr. Teitelbaum, i cili ka botuar studime të shumta mbi sindromën e lodhjes kronike, zbuloi se pacientët kishin një reagim të favorshëm kur përziernin një vitaminë B dhe pluhur magnezi me një pluhur ribozë (një kimikat që është shtylla kurrizore e troposferës së adenozinës [ATP], burimi për të gjithë energjinë qelizore). “Në dy nga studimet tona, kjo energji u rrit me një mesatare befasuese prej 61 për qind pas tre javësh”, thotë ai.

Stërvitja me tepri

Ushtrimiet janë një mënyrë e sigurt për të rritur nivelet e energjisë (së bashku me humorin dhe shëndetin e përgjithshëm). Sidoqoftë, shumë orë stërvitje mund të dëmtojnë. Hulumtuesit nga Studiuesit e A & M të Teksasit kanë deklaruar se stërvitja e tepruar mund të shkaktojë që hormonet e prodhuara në gjëndrat e veshkave të shterohen, duke e lënë trupin të paaftë për të trajtuar stresin fizik, mendor ose emocional. Gjithashtu, një tjetër studim i kryer në Butler University zbuloi se stërvitja me tepri mund të rezultojë në lodhje të muskujve, prishje të gjumit, depresion dhe nervozizëm

Njerëzit në rrethin tuaj të ngushtë

Është e vërtetë – “shokët toksikë” janë një gjë. Bashkëpunimi me individë të caktuar në të vërtetë mund të jetë rraskapitës, thotë Dr Teitelbaum. “Miqtë dhe kolegët që janë ‘vampirë të energjisë’ ju lënë emocionalisht të drenazhuar pas bisedës me ta,” shpjegon ai. Dhe sipas studimeve të fundit nga Universiteti i Uisconsin, njerëzit priren të imitojnë në mënyrë të pandërgjegjshme shprehjet e fytyrës së të tjerëve, për të krijuar të njëjtat emocione – qoftë pozitive apo negative – brenda vetes. “Pra, nëse jeni rreth dikujt që ndihet keq, përgjigjja e shëndetshme zakonisht është ‘jo’ në vend të ‘po’,” shton Dr. Teitelbaum. / Bota.al