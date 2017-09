Pse nuk synohet për votim elektronik në Maqedoni !

Shkruan: Mehdi Memeti

Partitë politike, nuk e panë të udhës që së paku kësaj radhe, zgjedhjet vendore t`i realizonin me anën e votimit elektronik. Puna e parë, që duhej bërë rreth reformës zgjedhore do të ishte ajo që qytetarëve t’u mundësohej vota e lirë. Ky do të ishte objektivi kryesor që t`u mundësohej qytetarëve, vërtetë zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike, siç pretendojnë t`i quajnë ata në vazhdimësi.

Në përgjithësi zgjedhjet në Maqedoni, nëpër të gjitha ciklet zgjedhore, qofshin ata parlamentare apo lokale duke mos i përjashtuar edhe këta të tanishmet që do të mbahen më 15 tetor 2017, kanë me patur probleme thelbësore, veçanërisht rreth shitblerjes së votës. Këto probleme do të evidentohen gjithsesi edhe në raportet e OSBE/ODIHR si dhe Asociacioneve tjera jo qeveritare, edhe në këta zgjedhje të 15 tetorit, andaj jo rastësisht thuhet në opinionin e gjërë se: Edhe në këta zgjedhje nuk pritet kushedi se çfarë?

Kur thuhet se duhet të kryhen reforma zgjedhore, duhet patur parasysh në rradhë të parë, sistemin zgjedhor me lista të hapura zgjedhore, pastaj të implementohet votimi elektronik, ku edhe do të mundë të evitohet shitblerja e votës. Vetëm kështu, duhet synuar që të kalohet në një sistem të ri zgjedhor, i cili do të mundësojë të zgjedhurve dhe zgjedhësve votë dhe garë të ndershme zgjedhore. Kuptohet, nëse shteti angazhohet në maximum me mekanizmat që ka, jemi më se të bindur se nuk do të ketë shitblerje të votës.

Në shum vende tjera, aplikohet votimi elektronik, vetëm se tek ne nuk ka vullnet politik. Përmes votimit elektronik do të mund të bëhet identifikimi elektronik i votuesve, do të evitohet manipulimi i votës, do të evitohet manipulimi me listat e votuesve, kështu nuk kan mundësi që të votojnë emigrantë(të cilët do ta rritnin numrin e votuesve). nuk ka mundësi të votohet në dy vendë-votime,etj.

Shum politikan deri më tani kan thënë: Se në zgjedhjet e ardhshme do të hyhet në process (me votim elektronik), por anjëherë nuk ka pas tentativë(orvatje) dhe nuk është bërë asgjë rreth kësaj. Ka munguar guximi ,vendosmëria rreth formimit të një komisioni të posaçëm,sipas legjistraturës që të jenë në dispozicion të gjitha instrumentet, për të garantuar votimin elektronik. Apo ndoshta vallë nevoiten edhe 27 vjetë tjera politikëbërje…

Po e përmbylli me thënjen e R. Ovenit: Të mençurit le të përparojnë , ndërsa të prapambeturit le të bëhen vegla në duartë e të përparuarve ?!…