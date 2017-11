Publikohet videoja ku një grua tregon se si e kërcënon ambasadori i BDI-së në Danimarkë

Lajmi tronditës të cilin Agjencia e Lajmeve Zhurnal e publikoi dje me paralajmërim, se rrëfimin e plotë të kësaj gruaje e cila me vite ka qenë nën presion dhe e kërcënuar si ajo edhe fëmijët e saj.

Sot shpalosim edhe rrëfimin e plotë të kësaj fatkeqësie, se si një ambasador i Maqedonisë me detyrën e tij të rëndësishme që ka për ta prezantuar shtetin kurse ai në vend se të meret me rolin e postit si Ambasadori nga rrëfimi i gruas del e kundërta se ai keqpërdor pozitën e tij që ka duke e devijuar dhe është futur në rrugën e së keqes duke tronditur një familje të tërë si dhe duke ja shkatërruar jetën në tërësi.

Rrëfimet e kësaj gruaje që me të vërtetë janë tronditës sepse përplotë një vit e cila ka përjetuar presione dhe dhunë psikologjike si dhe kërcënime të rënda se poqëse ajo do ta denoncoj rastin ajo dhe fëmijet e saj mund të përfundojnë edhe me “vdekje”.

Në do të shpalosë intervsitën e plotë të rastit në fjalë, si dhe pas kësaj interviste do të kërkoj prononcime si dhe përgjegjësi nga Ministria e Punëve të Jashtme por edhe nga Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgje Ivanov se çfarë masa do të ndërmerren pas këtij rrëfimi të plotë, të kësaj gruaje e cila ende jeton e frikësuar me tronditje si dhe me pasoja të rënda psikologjike.

Mirëpo ajo kishte vendosur që këtë rast së pari ta denoncoj në Agjencinë e Lajmeve Zhurnal, që nëpërmjet mediumit tonë të dërgohen mesazhe ndaj institucioneve të larta të Republikës së Maqedonisë, si dhe duke dërguar porosi që të ndërmerren masa të mënjëhershme ndaj Ambasadorit në Mbretërinë e Danimarkës, Naim Memetin.

Agjencia e Lajmeve Zhurnal është vazhdimisht në komunikim me gruan në fjalë e cila pas lajmit të publikuar dje është edhe frikësuar por edhe e mobilizuar që të mos i ndodhë diçka.

Andaj që sot pas publikimit të intervistës së plotë do të kërkojë sqarime nga MPJ-ja dhe Presidenca, për masat të cilat do të ndërmerren për rastin e Ambasadorit Naim Mehmeti.

Këtë rast tronditës Zhurnal do ta ndjek deri në ditën e fundit, që të i ndihmojë dhe që rasti të zbardhet i plotë dhe të ndërpriten kërcënimet, dhuna dhe presionet.

Urojmë që kjo të përfundojë me të mirë dhe me vendim nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga , Presidenca, që një Ambasador me veprime të tilla do të duhej të kërkohej edhe dorhëheqja e tij si ushtrues në detyrën e Ambasadorit.