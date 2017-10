Një agjenci udhëtimesh ka bërë një reklamë shokuese. Ajo ofron një udhëtim me drogë, sek* dhe prostitute falas. Udhëtimi do të mbahet në një ishull kolumbian, nga data 24 deri në 29 nëntor. Në dispozicion të pushuesve do të vihet një jaht me 60 vajza në të, ndërkohë që në reklamë thuhet se në udhëtim përfshihet seks i pakufizuar.