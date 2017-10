Reperi S4MM nga Tetova që korr suksese të padiskutueshme

ShqipMedia ju prezanton rep-artistin e ri e me stil me emrin artistik S4MM e plot talent. Samir Selimi edhe psë merret me muzikë një kohë të gjatë tani, ai sapo ka hyrë në estradën shqiptare.

Ai është bërë i njohur e i dëgjuar jo rastësisht, e gjitha kjo vjen si rezultat i produktivetit të madh në muzikë që nga një moshë e njomë. Vlen të ceket se rep-artisti nga Tetova shkruan, prodhon, kompozon vetë gati se të gjitha këngat e tij, edhe jo vetëm. Mirëpo, pasioni edhe dashuria që ai ka për të repuar edhe pikërisht fusha ku ai shkëlqen më tepër, duke dëgjuar edhe këngat e tij, mund lirisht të themi se ai është një nga rep artistët e rinj shqiptar që premton shumë në të ardhmen e afërt.

Kënga që ai solli muajin e kaluar e që momentalisht është duke korr suksese të padiskutueshme është “Medelina” . Kjo këngë është pëlqyer shumë nga publiku, nga vet fakti se deri më tani ka aritur të i grumbulloj mbi dy (2) miljon shikime për 1 muaj, mirëpo kënga vazhdimisht është në rritje.

Si gjithë këngat tjera edhe tekstin e ksaj kënge e ka shkruar vetë reperi kurse për videoklipin ështe kujdesur AV FILMS Tetovë.