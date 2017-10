Modeli Samsung Galaxy Note9 për vitin e ardhshëm do të ketë funksionin, e cila është dashur të paraqitej në pararendësin e tij, ndërsa në pyetje është skaneri për gishtërinj, i vendosur nën ekran.

Sipas analistit Ming-Chi Kua, ky sensor do të debutojë në telefonin Galaxy Note9.

Nëse kjo do të vërtetohet, atëherë procedura e hapjes së telefonit do të dukej kështu: përdoruesi duhet të vendosë gishtin në një pjesë specifike të ekranit dhe kjo është kjo- telefoni hapet.