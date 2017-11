Seksi dhe miqësia, sa dini për miqtë e shtratit?

Seks pa dashuri? Për shumë prej nesh do ti duket e pamundur, por ndodh. Janë të shumta tashmë miqësitë, që kalojnë në diçka më shumë, por pa prekur sferën afektive: bëhet fjalë për miqtë e shtratit. Kur erosi kombinohet me një marrëdhënie miqësore, përparësia është sepse ndajmë momente të këndshme me dikë që na njeh dhe na kupton ashtu siç edhe vetë partneri jonë nuk është në gjendje ta bëjë. Por kujdes sepse vëmendja duhet të jetë maksimale, sepse nëse dashurohemi me shokun, mund të kemi pasoja shkatërruese: për ne, për marrëdhënien tonë dhe për miqësinë tonë.

Shumë prej nesh në jetë ka pasur momente bashkëpunimi me një shok, aq sa ka arritur të prekë edhe marrëdhënien sentimentale. Janë ndoshta miqësi që lindin në bankat e shkollës, në kafe, në restorant, në zyrë. Pra, duke biseduar vazhdimisht, duke ndarë ndoshta problemet që kemi në çift, ashtu pa e kuptuar e gjejmë veten në krahët e shokut tonë më të mirë.

Britanikët e kanë quajtur miqësi me benefite: Bëhet fjalë për miqësi me diçka më tepër, domethënë seksin. Përveç kësaj, përzierja e seksit dhe e miqësisë është e fuqishme sepse arrin të bashkojë bashkëpunimin dhe argëtimin të lidhura me miqësinë si dhe emocionet dhe kënaqësinë e dimensionit seksual. Sidoqoftë, kjo është një armë me dy prerje, kështu që duhet të jeni të kujdesshëm sepse rreziku që një nga të dy të mbetet me zemër të thyer është shumë i lartë.

Pakte të qarta, miqësi e gjatë: Çdo marrëdhënie që bazohet mbi respekt, ka disa rregulla shumë precize që duhet të ndiqen, edhe marrëdhënia me miqtë e krevatit nuk bën përjashtim. Rreziku? Që marrëdhënia të kthehet në diçka tjetër për një nga miqtë me kalimin e kohës, është diçka mjaft e shpeshtë dhe e pashmangshme duke përfshirë edhe vuajtjet … për fat të keq.

Jo “Pinokut”: Sinqeriteti është gjithmonë një vlerë, por në miqësitë e shtratit, është domosdoshmëri të qenit i drejtpërdrejtë dhe transparent, më e rëndësishmja për sa i përket natyrës së marrëdhënies dhe ndjenjave, sepse ndoshta njëri nga të dy mund të fillojë të ndjejë për tjetrin, dhe të përfshihet në një marrëdhënie sentimentale.

Pak fëmijë: Miqtë e shtratit zakonisht janë të lumtur dhe të kuptueshëm, për arsye se kufijtë e marrëdhënieve janë shumë të qarta, ndoshta kjo është magjia e kësaj marrëdhënieje. Në marrëdhëniet sentimentale, dashuria shoqërohet shpesh me keqkuptim dhe xhelozi, të cilat e bëjnë atmosferën të tensionuar dhe të rëndë … ndonjëherë edhe midis përkëdheljeve. Në miqësitë e shtratit, seksi mund të jetë i jashtëzakonshëm, sepse nuk ka xhelozi apo ankth të asnjë lloji. Ne ndjehemi të lirë të luajmë duke zbuluar aspekte të reja të vetes dhe seksit të gjallë pa ankth të performancës … me një marrëveshje të mirë të burrave dhe partnerëve.

Rroftë liria: Në miqësitë e shtratit, liria është një kërkesë e domosdoshme. Nuk bëhet fjalë për mosinteresim, por më shumë për të mos e jetuar pasionin si diçka ekskluzive dhe të detyrueshme. Kjo liri na lejon të gëzojmë plotësisht historinë tonë të dashurisë me partnerin pa e hequr kurrë lojën erotike mes miqve. Sidoqoftë, rreziku mbetet: vështirësia për t’u përfshirë në ndjenja me miqtë, mundësia e humbjes sepse mund të dashurohet me një person tjetër, por gjithçka ngelet pjesë e lojës. Sidoqoftë, duhet të mbajmë disa shami: nuk i dihet kurrë, sepse jo gjithçka shkon siç duhet.