Ajo bëri operimin e saj të dytë plastik në shtator, vetëm katër muaj pas të parit.

Dhe Jemma Kucy tregoi frytet e operacioneve, derisa tregoi format seksi trupore në bikini gjatë pushimit në Portugali të martën, përcjell Bota sot.

Ylli i Ex on the Beach tregoi të pasmet seksi, pas operacionit që ka bërë transfer nga barku në të pasmet.

E veshur në bikini ngjyrë nude, ajo dukej mjaft në formë