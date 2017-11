Sekuestrohen armë dhe municion në një fshat të Tetovës

Një sasi e konsiderueshme armësh dhe plumbash janë sekuestruar sot gjatë bastisjes nga policia në Staroselo ( Jegunovcë) të Tetovës, në shtëpinë e personit Mitko Dimovski.

Në komunikatën e Ministrisë së punëve të Brendshme thuhet se janë sekuestruar 570 plumba të kalibrit 7.62 mm, dy bomba, pistoletë CZ 99 e kalibrit 9 mm të cilën e ka pasur me leje, qindra lloje plumbash me kalibër të ndryshme dhe një snajper të cilën poshtu e ka pasur me leje.

Personi është arrestuar dhe mbahet stacionin policor në Tetovë.