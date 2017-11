Shëndeti, puna, dashuria…surprizon horoskopi i muajit nëntor 2017

Dashi

Ky muaj do të jetë plot emocione për ju. Bëhuni gati për një ndryshim dhe udhëtim të egër. Kjo është një periudhë që lidhet me vdekjen dhe rilindjen. Po mos u shqetësoni! Nuk bëhet fjalë për vdekje fizike, por për atë shpirtërore dhe emocionale. Në këtë muaj do të ndiheni jashtëzakonisht të lidhur me parnerin tuaj, por edhe me marrëdhëniet e tjera. Mund të përjetoni edhe një krizë në marrëdhënie, por nëse e kaloni këtë do ta forconi më shumë lidhjen. Ju jeni të zjarrtë dhe të aftë për të ecur përpara. Në aspektin profesional do të keni mundësinë të bëni negociata dhe biseda produktive. Nëse jeni duke punuar drejt një promovimi në fushën tuaj aktuale, eprorët tuaj do të fillojnë të shohin përpjekjet tuaja dhe t`ju konsiderojnë fuqishëm si një kandidat i lartë.

Dita më intensive për ju këtë muaj do të jetë 25 nëntori. Mund të gjeni veten të mbushur me energji dhe ndoshta edhe zemërim.Përdoreni me mençuri për të bërë diçka spontane. Sigurohuni që të shmangni ndonjë konfrontim serioz me ata që janë përreth jush.

Demi

Ky muaj do të jetë shumë interesant për ju. Fokusi do të jetë në sekstorin profesional. Ndërkohë që do t`i gësoheni sukseseve nga puna, është mirë që të kujdeseni edhe për shëndetin. Mund të përjetoni edhe ndonjë sëmundje gjatë këtij muaji.

Nëse keni në plan të merrni vendime të rëndësishme, jini të kujdesshëm të kërkoni edhe mendimin e partnerit. Në përgjithësi, financat do të jenë të qëndrueshme dhe të shkëlqyera këtë muaj. Është një kohë e mirë për të planifikuar të ardhmen. Nuk është kurrë shumë herët të mendoni për daljen në pension, kështu që mendoni edhe për sigurimet.

Nëse je i vetmuar, mund të vëresh një fluks admiruesish që vijnë në rrugën tënde. Mbani mend që të mos dilni jashtë, pasi shëndeti juaj mbetet më i rëndësishmi këtë muaj. Mbani aktivitetin seksual në një nivel të moderuar, por le të jetë i lirë në dhomën e gjumit!

Para shtratit, pini një çaj qetësues bimor, pasi kjo do t’ju ndihmojë të flejë. Gjumi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ju!

Binjakët

Çdo gjë që prekni me sa duket është më e bukur thjesht nga ndikimi juaj. Venusi dëshiron që ju të jeni aq të pasionuar në krijimet tuaja sa jeni në marrëdhëniet tuaja. Shpreheni veten të plotë! Cilado qoftë priza juaj kreative, sigurohuni që të merrni kohë çdo ditë për të praktikuar artin tuaj.

Merkuri, planeti i komunikimit, do t’ju inkurajojë të komunikoni më shumë brenda marrëdhënieve tuaja. Merkuri e kupton nevojën për hapje dhe mirëkuptim, dhe kjo do t’ju ndihmojë të komunikoni me dhembshuri me të dashurit tuaj.

Sektori juaj financiar do të përfitojë shumë nga shtrirjet planetare dhe do të jeni mirë deri në mes të nëntorit! Të dashurit që kanë nevojë për ndihmë financiare, dhe ata mund të kthehen tek ju gjatë kësaj kohe. Nëse jeni në gjendje t’i ndihmoni, pa kompromentuar veten, do bënit mirë.

Sot është një kohë e mirë për të reflektuar për muajin e kaluar. Cilat ishin arritjet tuaja më të mëdha? Cilat ishin pengesat më sfiduese? Si u rritët si person? Shkruajini këto mendime dhe ide poshtë në një copë letre. Është dita e përsosur për të filluar përsëri, dhe ju jeni gati!

Trupi juaj ka nevojë për ushqim për të vazhduar punën e jetës suaj! Nuk është egoizëm të përqendroheni te vetja, dhe ju absolutisht e meritoni.

Gaforrja

Ju mund të ndjeni nevojën për të nisur një aventurë, ose të bëni diçka që është pak e guximshme! Do të jeni më të prirur për të marrë pjesë në grupe ose në takime shoqërore.

Do të jeni më të lumtur duke qenë ekspresivë. Tani është koha juaj për të shkëlqyer në çfarëdo hobi apo pasioni që i keni kushtuar vetes. Ndërsa në përgjithësi nuk jeni qendra e vëmendjes. Personaliteti juaj do të jetë më i çuditshëm dhe romantik këtë muaj, pasi jeni në kërkim të lirisë dhe shprehjes!

Nëse kjo përfshin ujdisjen e hapësirave tuaja, duke krijuar marrëdhënie më kuptimplote me partnerët tuaj, prindërit dhe fëmijët, ose thjesht duke parë jetën tuaj të brendshme në një dritë më pozitive, kjo shtrirje do të krijojë bukurinë kudo që të shkoni. Gjithashtu mund të lindin ndjenjat e nevojës për t`u rilidhur me rrënjët tuaja dhe mund të jeni të prirur ta rishikoni të kaluarën tuaj.

Fundi i muajit është një kohë e përkryer për të bërë bamirësinë ose për të kryer punë vullnetare.

Duke pasur parasysh sigurinë tuaj financiare gjatë kësaj kohe, është e mençur të planifikoni një udhëtim në fund të muajit nëse dëshironi të udhëtoni.

Ju do të gëzoni shëndet të mirë këtë muaj.

Luani

Ju do të keni një muaj interesant, i dashur Luan! Energjia juaj do të fokusohet shumë në jetën tuaj personale, duke ndikuar më shumë në çështjet tuaja personale dhe të brendshme. Ky muaj gjithashtu fokusohet në trajtimin e së kaluarës. Yjet ju inkurajojnë të shqyrtoni çështjet në familjen tuaj dhe marrëdhëniet e ngushta dhe të kuptoni se si e tashmja është një pasqyrim i zgjedhjeve tuaja të kaluara. Që nga muaji i kaluar, Jupiteri ka qenë në shtëpinë tuaj. Ai është planeti i zgjerimit dhe fatit të mirë.

Ky planet ndikon në dëshirat tuaja për të rritur familjen. Ju mund të gjeni veten duke u përgatitur për të lëvizur përsëri, ose duke investuar në një vend që do të jetë shtëpia juaj e re për afat të gjatë.

Nëse po konsideroni të keni fëmijë, nëntori është një muaj i mrekullueshëm për ta provuar!

Virgjëresha

Parashikohet të jeni mjaft të matur dhe kurioz gjatë muajit nëntor! Ju mund të dëshironi të mësoni diçka të re dhe sfiduese. Mund të përfshiheni në shkrim, lexim, hulumtim dhe analiza të rënda të një lënde specifike. Kjo mund të paraqitet brenda sektorit tuaj profesional, por meqë ky sektor mbetet bosh gjatë gjithë muajit, këto ndjekje do të ndodhin më shumë gjatë kohës së lirë.

Personaliteti juaj do të jetë shumë i lidhur me zbulimin e të vërtetave të fshehura rreth vetes dhe atyre që janë përreth jush. Përsëri, kjo do të shfaqet në një mënyrë intelektuale.

Ndjehuni të lirë të kënaqeni me energjinë romantike të Venusit! Nëse jeni në një marrëdhënie, ju mund të ndjeni nevojën për të komunikuar me partnerin tuaj në një mënyrë jashtëzakonisht të sinqertë dhe të dashur. Ju do të dëshironi të dini më shumë rreth tyre dhe marrëdhënia juaj është e destinuar të rritet gjatë kësaj kohe. Ju mund të ndiheni nostalgjik për të kaluarën dhe do të dëshironi të rishikoni kujtimet e fëmijërisë.

Ka një mungesë të zhvillimit profesional këtë muaj, pasi fokusi juaj është i orientuar drejt mësimit personal dhe marrëdhënieve midis të dashurve.

Financat parashikohen të jenë të mira gjatë muajit nëntor. Nuk jeni të etur për të shpenzuar para në luks apo sende të pavlerë, ju do të investoni paratë në arsim disi.

Peshorja

Ju mund të jeni duke notuar me para! Do të shihni fitime të jashtëzakonshme monetare gjatë gjithë vitit.

Ju do të fokusoheni në kursimin e parave në vend të shpenzimeve gjatë kësaj kohe, pasi gjithashtu do të vlerësoni se si paraja mund të sjellë të mirën më të madhe në shoqëri.

Mund ta gjeni veten duke veshur rroba më të shtrenjta ose bizhuteri. Megjithëse ju jeni paqeruajtës, duhet të mbani mend se dallimet e mendimit janë në fund të fundit një gjë e mirë, pasi na shtyn të rritemi dhe të sfidohemi.

Më 12 nëntor, Marsi do të hyjë në shenjë shenjën tuaj, Peshore e dashur. Ju jeni të palëkundur në luftën për barazi, dhe Marsi do ta japë këtë aspekt një nxitje me energjinë e tij agresive. Është koha e përkryer për të lobuar për atë që besoni.

Mësimi këtu është të përdorësh fuqinë dhe dashurinë tënde për të bërë mirë në botë. Shëndeti është akoma mirë këtë muaj, falë Marsit. Marsi në shenjën tuaj më të madhe të këtij muaji ju jep energji fizike dhe emocionale.

Yjet ju inkurajojnë të përqendroheni te familja, jeta në shtëpi dhe mirëqenia personale. Emocionet tuaja duhet të zgjidhen përpara se të bëni një hap tjetër në një profesion të ri, ose të shkoni më thellë në karrierën tuaj të tanishme. Ju duhet të keni një shtëpi të lumtur, një mënyrë jetese të shëndoshë dhe marrëdhënie të forta për të qenë të lumtur brenda profesionit tuaj.

Akrepi

Ky muaj është i pabesueshëm për ju! Shumë planete janë në shenjën tuaj dhe mund të shikoni përpara për t’u ndier në krye të botës në shumë aspekte. Ju mund të gjeni veten të involvuar pa dashje në punët romantike, pasi këto do të vijnë në mënyra të habitshme! Ju mund të ndiheni jashtëzakonisht seksuale dhe sensuale kur Venusi të hyjë në shtëpinë tuaj dhe ju nuk keni frikë ta shfaqni atë. Energjia juaj seksuale është një formë kreativiteti dhe bukuria fizike do të jetë një përparësi kryesore. Do të keni një kënaqësi të madhe për të shijuar pamjen tuaj fizike dhe për ta përsosur atë për veten tuaj. Përpjekjet tuaja natyrisht do të tërheqin partnerë të mundshëm, pasi energjia juaj do të jetë rrezatuese. Nëse jeni vetëm, Venusi mund t’ju sjellë dashuri këtë muaj! Nëse jeni në një marrëdhënie, ju dhe partneri do të lidheni akoma, në kuptimin fizik më së shumti. Mos obsesoni mbi atë që të tjerët mund të mendojnë për ju. Vetë imazhi juaj është më i rëndësishëm se mendimi i të tjerëve! Identiteti juaj është i lidhur fort me veprimet tuaja fizike këtë muaj, prandaj sigurohuni që të angazhoheni në aktivitete që ndiheni mirë dhe janë të vërteta për ju.

Shigjetari

Mëshira juaj do të jetë prezente gjatë kësaj kohe dhe do të bëni gjithçka për të ndihmuar ata që doni. Do të jeni më të motivuar për të arritur dëshirat tuaja. Ndërkohë që jeni shumë i përqendruar te vetja, mos u përpiqni të shqetësoheni për atë që të tjerët mendojnë për ju. Kur veproni me shpirt të mirë dhe bëni vepra të mira në emër të të tjerëve, Jupiteri ju shpërblen me fat dhe pasuri.

Nëse jeni i vetëm, një person i veçantë është në qoshe. Nëse jeni në një marrëdhënie, Venusi do të sigurojë shumë mbrëmje romantike gjatë gjithë muajit! Për shkak se tashmë jeni të pavarur, mund ta gjeni të vështirë të punoni brenda grupeve sociale. Mund të jeni jashtëzakonisht të frustruar edhe me qeverinë ose komunitetin tuaj, pasi lidershipi në këto grupe mund të mos përputhet me idealet tuaja.

Merrni kohë për t’u çlodhur dhe për të praktikuar vetë-kujdes. Merrni gjumë të mjaftueshëm dhe sigurohuni që të hani ushqime të shëndetshme, të shpeshta, pasi jeni të prirur të lodheni gjatë gjithë ditës.

Bricjapi

Ju mund të gjeni mundësi për të fituar para duke bashkuar aleancat me një mik. Arritjet tuaja personale janë gjithashtu të rëndësishme në këtë sektor, dhe Jupiteri ju ndihmon në përmbushjen e dëshirave tuaja për të ardhmen.

Ju do të jeni të tërhequr nga teknologjia. Do të jeni në gjendje të përdorni aftësitë tuaja teknologjike në një mënyrë që promovon interesat dhe studimet tuaja. Jupiteri gjithashtu do t’ju inkurajojë të lexoni më shumë rreth fesë, spiritualitetit dhe mënyrave në të cilat mund të rriteni në këtë aspekt.

Progres është duke u bërë dhe ju jeni padyshim në rrugën tuaj për të parë përmirësime në punë dhe para! Mund të presësh që financat të mbeten të qëndrueshme, nëse nuk rriten gjatë gjithë nëntorit. Ndërsa sektori juaj i karrierës nuk është fokusi i këtij muaji, por patjetër që do të gëzoni përparësitë e marrjes së pagesës jashtë orarit ose shpërblimeve që vijnë!

Nuk ka aktivitet në sektorin e dashurisë këtë muaj, kështu që nuk mund të hasni ndonjë partner të mundshëm ose të shkoni në ndonjë ekskursion romantik.

Në përgjithësi, ky muaj është i mbushur me miqësi, stabilitet financiar, ndjekje në shkencat dhe një eksplorim më të thellë të rrugës suaj shpirtërore.

Ujori

Vendosmëria juaj për të pasur sukses do të vihet në dukje nga punëdhënësi juaj. Ndërkohë që kujdeseni për atë që mendojnë të tjerët, edhe nëse nuk merrni lavdërimin që dëshironi, e dini se puna juaj e vështirë po shpërblehet prapa skene!

Ju mund të jeni të pranishëm për të ndihmuar në një krizë midis miqve dhe të dashurve këtë muaj.

Nëse jeni në një marrëdhënie, ju mund të ndjeni nevojën të jeni më të pavarur nga partneri juaj në aspekte të caktuara.

Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të punoni në harmoni me të tjerët, dhe puna në ekip do të jetë kostumi juaj i fortë këtë muaj. Nëse mund të merrni projekte me njerëz të shumtë, ju do të shkëlqeni! Do të jeni padyshim përgjegjës për ta bërë mjedisin tuaj të punës një hapësirë ​​më të bukur për të gjithë që të lulëzojnë. Ndikimi juaj te të tjerët këtë muaj, është diçka e veçantë!

Rrethi juaj shoqëror dhe miqtë e afërt mund të kenë qenë duke u pakësuar gjatë vitit të kaluar, por kjo është e nevojshme, pasi miqtë që mbeten dhe miqtë, do të jenë besnikë ndaj jush për një kohë të gjatë.

Nëse keni qenë të mbërthyer në ndonjë marrëdhënie financiare ose probleme me anëtarët e familjes, këto tensione do të fillojnë të lehtësohen që nga data 16 e tutje. Gjatë pjesës tjetër të muajit, duhet të shihni përmirësim në gjykimet tuaja monetare dhe do të jeni më të sigurt se sa keni qenë në të kaluarën.

Merrni gjumë shtesë dhe bëni stërvitje të thjeshta të frymëmarrjes gjatë gjithë ditës sa herë që keni një moment.

Peshqit

Me një nxitje në rritje për lirinë dhe zgjerimin e njohurive kulturore, ju mund të ndjeheni gati të rezervoni një udhëtim së shpejti. Udhëtimi mund të ndodhë gjatë vitit të ardhshëm,

prandaj sigurohuni që të kurseni për aventurat tuaja! Ju gjithashtu mund të eksploroni fetë e reja, kulturat dhe filozofitë përmes leximit dhe burimeve të tjera intelektuale. Ndikimi i Jupiterit në këtë sektor është një aspekt pozitiv. Ju jeni të uritur për të mësuar gjithçka që kjo botë ka për të ofruar dhe për të ushtruar pavarësinë tuaj.

Për shkak të dëshirës për të kërkuar dije dhe përvoja të reja, entuziazmi juaj do të jetë ngjitës dhe të tjerët mund të duan të ndjekin shembullin tuaj. Liria juaj emocionale dhe intelektuale mund të jetë po aq çliruese sa liria juaj fizike, prandaj jini të hapur dhe të ndershëm me veten dhe me të tjerët për idetë tuaja. Shprehni veten, dhe ikni larg.

Ju keni do të mendoni në mënnyrë të veçantë e të hapur këtë muaj, dhe përvoja e vende të reja ndikojnë në mënyrën më pozitive.

Hëna e re në Akrepi më 11 nëntor do të jetë sfiduese për ju. Mund të lindin pasiguri dhe ndjenja negative për veten dhe të tjerët, duke ju çuar poshtë një vrime të errët të izolimit.

Bëhu i guximshëm! Edhe nëse nuk mund t’i flisni këto emocione me zë të lartë, shkrimi i tyre mund t’ju ndihmojë të përpunoni këto ngarkesa të rënda. Ju do të jeni disi të pambrojtur këtë muaj dhe keni nevojë për kohë për t’u rikuperuar!

Mbrëmja e përsosur do të ishte një mbrëmje e qetë në shtëpi, të angazhuar në një diskutim të thellë të teologjisë, filozofisë dhe fizikës kuantike me miqtë tuaj më të mirë.