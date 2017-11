Tuneli hekurudhor më i gjatë dhe i thellë në botë është hapur zyrtarisht në Zvicër, pas pothuajse dy dekadave punë ndërtimore.

Tuneli Gotthard 57km (35 milje) do të sigurojë një lidhje hekurudhore me shpejtësi të lartë nën Alpet zvicerane midis Evropës veriore dhe jugore.

Zvicra thotë se do të revolucionarizojnë transportin evropiane të mallrave.

Mallrat që aktualisht transportohen në rrugë me rreth një milion kamionë në vit do të transportohen tani me një tren.