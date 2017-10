Shilegov: Rezultatet janë të qarta, kemi fitore nga rrethi i parë

Urime për qytetarët e Shkupit për guximin dhe vendosshmërinë që e treguan dhe që votuan për ndryshime dhe jetë për të gjithë në Shkup. Shkupi i ri, përsëri po lind, ndërsa Maqedonia votoi për ndryshimet dhe po ecë përpara.

Rezultatet janë të qarta, në Shkup kemi fitore nga rrethi i parë.

Ju uroj për fitoren, juve qytetarëve të Maqedonisë, fitore me të cilën LSDM dhe koalicioni i vërtetuan ndryshimet në Shkup.

Kështu duhet Shkupi, kështu duket Maqedonia kur votohet pa presione, lirë dhe në demokraci.

Ky rezultat për mu paraqet nder të madh po edhe detytim.

Nga dita e parë do të merremi me zgjidhjen e problemeve në qytetin e Shkupit, ndotjen, gjelbërimin dhe komunikacionin.

Dhe qytetarët shumë shpejt do të mund t’i shohin ndryshimet.

Administratën e re të qytetit që do ta udhëheq, do të jetë në shërbim të qytetarët, do të punojnë dhe të udhëheqin në interes të qytetarëve.

Paralajmërojmë kohë të re të përgjegjësisë, efikasitetit dhe transparencës në qeverisje dhe kjo do të bëhet praktikë në të gjithë Maqedoninë.

Edhe njëhërë, ju falënderoj të gjithë juve qytetarëve të Shkupit, të gjithë partitë politike që morrën pjesë në zgjedhje, të gjithë istitucionet që i mundësuan zgjedhet e lira dhe demokratike, të anëtarëve dhe vullnetarëve të LSDM-së dhe koalicionit.

Në këto zgedhje fituan qytetarët, fitoi Shkupi, fitoi e gjithë Maqedonia.