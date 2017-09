Shkëndija fiton derbin lokal me Renovën – VIDEO

Në Ligën e Parë Futbollistike, u zhvilluan 4 përballje në kuadër të javës së 8-të, pasi sfida Akademia Pandev – Vardari, u anulua për shkak të obligimeve të skuadrës kuqezi në Ligën Evropa. Ndërkohë në derbin lokal të Tetovë, Shkëndija me 2-0 mundi Renovën. Fituesi u përcaktua në pjesën e parë, falë golave nga Besart Ibraimi dhe Ferhan Hasani. Në Shkup, në stadiumin në Çait , nuk kishte fitues, pasi përballja mes FC Shkupit dhe Pelisterit u mbyll me barazim 1-1. Mysafirët avancuan përmes Peev-it, ndërsa golin e barazimit për vendasit e shënoi Jasharoski. Pa fitues dhe pa gola, u mbyll sfida mes Rabotniçkit dhe Sileksit, ndërsa Pobeda me 4-2 mundi skuadrën e Skopjes.

Liga e Parë – Java 8

Akademia Pandev – Vardari (anuluar)

Shkëndija 2-0 Renova

Fc Shkupi 1-1 Pelisteri

Rabotniçki 0-0 Sileksi

Pobeda 4-2 Skopje