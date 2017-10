Shkëndija fiton ndaj Shkupit – VIDEO

Java e 11-të e Ligës së Parë të Maqedonisë është mbyllur me një rezultat befasues, ku Pobeda e ka mindur me rezultat minimal kampionin aktual Vardarin 1:0. Ky rezultat i ka shkuar për shtati skuadrës së Shkëndijës e cila në Tetovë e ka fituar Shkupin me rezultat 4:1.

Një pikë me vlerë ka marrë edhe Renova në Kratovë ku ka luajtur me Sileksin pa u prekur rrjetat.

Skuadra e Rabotniçkit ka arkëtuar tri pikë me vlerë duke e mundur Pelisterin 2:0, ndërsa ndeshja “Skopje” – Akademija Pandev përfundoi pa fitues 1:1.