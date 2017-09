Është përmbyllur java e shtatë e Ligës së Parë të Maqedonisë në futboll, me skuadrën e Shkëndijës që ka vazhduar me fitore. Kësaj radhe viktimë e “kuqezinjve” ishte skuadra e “Skopjes”, e cila edhe pse kishte epërsi me rezultat 1:0, nuk arriti ti bëjë ballë sulmit “vrasës” të Shkëndijës, e përbërë nga dyshja Ibraimi – Hasani, të cilët ishin arkitektët e fitores së radhës, që e le të vetmuar ekipin tetovar në kreun e tabelës.