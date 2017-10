Shkëndija mirëpret Teuta Arifin

Klubi futbollistik më i njohuri në Tetovë e më gjerë ‘Shkëndija’ ka mirëpritur sot në vizitë kandidaten e Bashkimit Demokratik për Integrim për kreun e komunës së Tetovës njëherit dhe kryetaren aktuale znj. Teuta Arifi.

Në këtë vizitë, znj. Arifi si një përkrahëse jashtëzakonisht e madhe e lëmisë së sportit ka shprehur një mbështetje akoma më të madhe në mandatin e ri në krye të komunës duke premtuar kështu kushte më të mira të volitshme në të ardhmen jo vetëm për klubet aktuale të futbollit por edhe për talentët e rinjë në këtë fushë sporti.

Arifi me bashkëpunëtorë dhe kandidatët për këshilltarë të kuvendit komunal vazhdojnë me agjendën e tyre në kuadër të kampanjës parazgjedhore duke prekur kështu të gjitha lagjet, të gjithë banorët e komunës së Tetovës për të zgjidhur kështu të gjitha problemet me të cilat përballen ato.