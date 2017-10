Shkëndija pëson disfatë nga rivali i përjetshëm – VIDEO

Kampioni aktual shtetëror Vardari, ka dalë fitues i kryendeshjes së javës së 10-të, të elitës së futbollit vendor. Këta në kryendeshjen e sezonit vjeshtor me rezultatin 4:2 e mundën Shkëndijën. Për skuadrën tetovare ishte kjo humbja e parë në këtë sezon dhe me këtë i lejoi Vardarit që ti ofrohet në gjashtë pikë. Në ndeshjet e tjera të ditës së sotme Renova me 3:1 e mundi Rabotniçkin, përderisa Shkupi në derbin e mesit të renditjes me 2:0 u mund nga Akademia Pandev. Në dy ndeshjet e tjera të kësaj dite Skopje dhe Sileksi u ndanë me barazimin 1:1, ndërsa kryendeshja e Pellagonisë me 2:1 i ka takuar Pelisterit.

LPFM – Java e X

Vardari – Shkëndija 4:2

Akad. Pandev – Shkupi 2:0

Renova – Rabotniçki 3:1

Skopje – Sileksi 1:1

Pelisteri – Pobeda 2:1