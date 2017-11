Shkëndijës ashtu si i ka hije, Renova nuk ia doli!

Shkëndija nga Tetova importoi tri pikë të mëdha nga Kratova, duke i shkaktuar humbje me rezultat 2:0 Sileksit, në ndeshjen e javës së 15-të të Kampionatit të Maqedonisë në futboll. Stenio Junior në minutën e 51-të dhe Besart Ibraimi në atë të 73-tën, siguruan fitoren e Shkëndijes e cila kryeson renditjen me 37 pikë, kurse Sileksi mban pozitën e katërt me 22 sosh.

Renova nga Xhepçishti i Tetovës nuk ia doli në përballje me kampionin në fuqi, Vardarin nga Shkupi. Renova mposhtet me rezultat 5:2 nga Vardari, në ndeshjen që u luajt në Tetovë. Për Renovën shënuan: Argjent Gafuri (26′ e 32′) dhe për Vardarin: Velija (5′-autogol), Bllazhevski (13′), Maksimov (30′), Felipe (45′) dhe Ytalo (90′). Vardari ka 26 pikë dhe mban vendin e dytë, por ka dy takime me pak, kurse Renova renditet në pozitën e 6-të me 17 pikë.