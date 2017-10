Shqiptarët, konsumatorët më të mëdhenj të kokainës në botë

Në një studim i publikuar në faqen e internetit të Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe krimin, shqiptarët rezultojnë se janë përdoruesit më të mëdhenj të kokainës. Në bazë të studimit është realizuar edhe harta që tregon nivelin e përdorimit të kokainës në raport me përqindjen e popullsisë.

Prevalenca e përdorimit është e reflektuar në hartë me ngjyra të ndryshme, ku ngjyrat me të errëta tregojnë për nivele më të larta të përdorimit të kokainës. Sipas mediave britanike, të cilat kanë publikuar këtë studim, të dhënat korrespondojnë me raportimet për disa vite, duke dhënë edhe tregues konkrete për përdorimin e kokainës në vende të ndryshme të botës.

“Në majë të tabelës është Shqipëria. Hulumtimi i shëndetit publik nga 2014 vlerëson se 2.5 për qind e popullsisë së saj në moshë midis 16 dhe 64 vjeç përdor drogën. Vende të tjera në 10 të lartë përfshijnë SHBA, Spanjë, Australi dhe Holandë, së bashku me disa vende të Amerikës së Jugut: Kili dhe Uruguaj”, – shkruan “Telegraph”.