Shqiptarja e mashtroi 2 vite drejtorin në Facebook, historia që do fitonte Oskar – VIDEO

Histori e denjë për skenar filmi vjen nga Shqipëria, i cila për nga mënyra e rrjedhës së ngjarjes dhe intepretimi i dy personazheve kryesor do të kishte fituar padyshim çmimin “Oskar”.

Nga dosja e prokurorisë zbulohen detajet e mashtrimit.

Sipas prokurorisë vajza nga Manza, Enertila Beqja joshi me anë të rrjeteve sociale djalin nga Kulla dhe akuzohet se arriti t’i zhvasë mbi 60 milion lekë në harkun e dy viteve, për më tepër duke mos i dalë asnjëherë në takim.

Enertila hap një llogari në “Facebook” me indetitetin e saj por me fotografi të një aktoreje të famshme venezueliane.

Ajo i bëri ftesë 30-vjeçarit nga Kulla, i cili ka pranuar menjëherë ta shtojë tek miqtë e tij virtual, me qëllim për ta bërë më pas mikesh reale.

I manhitur nga bukuria e aktores, Barush Ahmeti që është drejtori i postës në Manzë ka nisur të flirtojë me vajzën. Vajza pikas që djali ishte mirë nga gjëndja ekonomike, pasi vetë punonte në një institucion shtetëror në Manzë dhe vëllezërit emigrant në Itali e Gjermani, dhe nis sulmin për t’i kërkuar para, bizhu, e veshmbathje, mobilie per shtepine duke u “qarë” si familja e saj ishte në gjëndje të vështirë ekonomike.

Në harkun e dy viteve, vajza arriti t’i zhvaste të dashurit virtual rreth 60 milion lekë të vjetër nëpërmjet mashtrimit, duke mos i dalë asnjë herë të vetme në takim, pavarësisht insistimit të vazhdueshëm të 30-vjeçarin.

Barushi nga Kulla e ka kuptuar shumë vonë strategjinë e vajzës dhe ka denoncuar në polici të dashurën e tij nga Manza, (dy fshatra ngjitur me njëri-tjetrin), tre vjet pasi e kishte njohur në rrjetin social “Facebook”.

Policia bëri me dije se është duke hetuar në lidhje me mashtrimin financiar të bërë nga 27-vjeçarja, Enertila Beqja, e arrestuar për mashtrim prej 60 milionë lekësh të vjetër.

Sipas prokurorisë, vajza me foton e aktores ne profilin e facebook-ut shtirej sikur jetonte në Milano me familjen dhe i kërkonte Barushit të dërgonte dhurata tek shtëpia e tezës së saj që në fakt ishte shtëpia e prindërve të saj në Manëz.

Prokuroria thotë se disponon prova dhe fakte se prej vitit 2015-2017 vajza kishte zënë miqësi virtuale në rrjetet sociale me Barush Ahmetin.

Akuza të cilat u hodhën poshtë nga 27- vjeçarja, por Barushi ka paraqitur në prokurori foto të kolltuqeve dhe dhuratave te cilat i mbante ne telefonin e tij.

Më pas vijuan dhuratat me dy televizor plazme, dixhitalb, lavastonvilje, sobë druri, pistë vrapi për palestër, bizhuteri të florinjta nga më të ndryshmet, dy Iphone 6 dhe 7 plus. Dhurata këto të fotografuara në celularin e Barushit, të cilat ia dërgonte 27-vjeçares. Kjo e fundit më pas aprovonte dhe përcaktonte ngjyrat e dhuratave sipas preferencave të saj.

Ajo i kishte kërkuar t’i blinte një motor, të cilin ia kishte bërë dhuratë babait të saj. Sakaq, sipas prokurorisë, vajza i ka zhvatur edhe shuma të konsiderueshme të hollash, shifer ende e papërcaktuar.

Të gjitha dhuratat janë sekuestruar nga policia dhe i janë lënë në ruajtje Barushit deri në përfundimin e hetimeve. Vajza u arrestua katër ditë më parë dhe është lënë në arrest shtëpie nga gjykata e durrësit deri në përfundim të hetimeve. 27 vjecarja akuzohet për mashtrim me shuma të mëdha, rreth 60 milion leke te vjetra. Megjithate policia dhe prokuroria vazhdon hetimet pasi ndonëse janë të bindur për vertetësinë e historisë janë skeptikë për shumën e parave të pretenduara nga Barushi.